《哈利波特》女星專演古怪醜角　原來年輕時靚樣媲美愛瑪屈臣？

現年54歲英國女星Helena Bonham Carter因演出性古怪的角色，如《猿人爭霸戰》（Planet of the Apes）的Ari、《哈利波特》（Harry Potter）系列電影的邪惡食死人貝拉雷斯壯、《搏擊會》（Fight Club）的神經質奇怪女子Marla Singer及《愛麗絲夢遊仙境》（Alice in Wonderland）系列電影的紅心女王等。近日，她接受外國傳媒訪問時透露為何會有如此發展，原來背後原因都十分心酸。

英國女星Helena Bonham Carter常飾演不同古怪角色，當中包括在《哈利波特》系列電影的邪惡食死人貝拉雷斯壯。（《哈利波特－死神的聖物1》劇照）

Helena Bonham Carter早前出席由外國傳媒《The Hollywood Reporter》所舉辦的圓桌會議，談及她初到荷里活時的挑戰，其他參加者包括Janelle Monae、珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）、Zendaya、麗絲韋花絲潘（Reese Witherspoon）、及露絲拜恩（Rose Byrne）等。

她稱：「當我開始成為職業演員後，我是一個天真無邪的少女，並參演很多古裝劇，當時的角色跟我非常相似。之後我在約20歲的時候來到洛杉磯，當時我感到非常奇怪，因為我知道我的「腿」未能在洛杉磯生存。」除了沒有長腿外，她認為她的身材比例都非常差：「唯一關心是你的身材，但我很細小，而雙腿也不瘦削。」雖然Helena Bonham Carter因身材問題而接演了不同的古怪角色，但有網民找到她年輕時的演出，發現其外貌其實不俗。

Helena Bonham Carter在《搏擊會》飾演神經質奇怪女子Marla Singer，這角色算是比較正常。（《搏擊會》劇照）

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