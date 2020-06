《哈利波特》女星專演古怪醜角　原來年輕時靚樣媲美愛瑪屈臣？

現年54歲英國女星Helena Bonham Carter因演出性古怪的角色,如《猿人爭霸戰》(Planet of the Apes)的Ari、《哈利波特》(Harry Potter)系列電影的邪惡食死人貝拉雷斯壯、《搏擊會》(Fight Club)的神經質奇怪女子Marla Singer及《愛麗絲夢遊仙境》(Alice in Wonderland)系列電影的紅心女王等。近日,她接受外國傳媒訪問時透露為何會有如此發展,原來背後原因都十分心酸。