票房半年結｜《乜代宗師》稱冠　李居明作品以19萬打入十大

香港電影業近半年大受打擊，近月政府放寬政策，不少市民都有入場睇戲大力支持，2020年上半年過去，香港電影票房半年結算，截至6月30日10大香港電影已經出爐喇！

黃子華自導自演的《乜代宗師》成為上半年香港電影票房冠軍。（電影劇照）

據資料顯示，今年香港上半年中外票房總收入，跌幅達71.97%，由上年的10.45億元，跌至只剩2.93億元，可見打擊之大。當中票房三甲皆是賀歲片，包括「子華神」黃子華自導自演的《乜代宗師》，以2,945萬元票房收入登上冠軍寶座！

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《致富者聯盟》收194,818港元票房，雖然不足廿萬，但仍能打入十大，對於《致富者聯盟》來說絕對是長久戰，事關該戲上足半年！（《致富者聯盟》劇照）

由李居明、黎芷珊、陳自瑤、石修、魯振順、陳宇琛、莊思敏、石詠莉等人主演的《致富者聯盟》，遠赴全球7國取景，包括法國康城、澳洲墨爾本與悉尼、美國紐約、亞特蘭大，以至日本東京和阿聯酋杜拜，尋找有甚麼致富秘技，更會有講到不少風水命理學。

事實上最重要的是，《致富者聯盟》由年初的1月19日起上映至今，上足半年，觀眾任何時候都有得睇，力谷票房，最終成功打入十大！

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