死因無可疑｜借影帝影后力捧陳家樂　仲有3套為捧新人碌盡大卡士

由黃秋生、林嘉欣、陳家樂、湯怡、廖啟智、歐錦棠、馮素波等人主演的港產片《死因無可疑》現已上映中，事實上陳家樂（Carlos）早已不是電影新人，自2006年出演過大大小小多部電影，男主、男配通通都有演過。今次在《死因無可疑》中跟多位影帝影后、最佳男配角合作，有網民覺得是借眾位演員之力，助陳家樂提升演技，順利上位。其實過往都有不少類同例子，為力捧一人，請來一眾大卡紅星輔助，的確用心良苦。

在《死因無可疑》中，有講到是為了捧陳家樂而請來黃秋生、林嘉欣、廖啟智影帝影后、最佳男配角的黃金人馬。（《死因無可疑》預告片截圖）

1. 《死因無可疑》

黃秋生前後共3次奪得香港電影金像獎最佳男主角、1次奪得金像獎最佳男配角、更有3次奪得過金馬獎最佳男配角獎，早已奠定了秋生的地位，不過十分樂意為電影付出的他，很落力支持港產片，不論是《淪落人》還是近日的《死因無可疑》。

另外，林嘉欣早在2002年憑《男人四十》獲橫掃金馬、金像獎最佳女配角及最佳新演員，智叔廖啟智最早更是於1993年憑《籠民》奪得金像獎最佳男配角，相信陳家樂對着一班超實力的前輩都要好努力，才不會口騰腳震。

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+ 3 + 2

《Laughing Gor之變節》除了由謝天華主演的「Laughing哥」為軸心外，更請來黃秋生和吳鎮宇坐陣。（電影海報）

2. 《Laughing Gor之變節》

2009年上映的《Laughing Gor之變節》，由TVB劇集《學警狙擊》衍生出來，由於謝天華所飾演的「Laughing哥」極受歡迎，此後決定開拍該電影，不過始終單憑謝天華難以獨力撐起整套電影票房，於是請來大卡士助攻，包括黃秋生、吳鎮宇、曾志偉撐起三面對立的局面，分別飾演正興社（一哥派）、正興社（座頭派）以及正興社話事人，有返咁上下氣勢才拍得出強強對峙的氣勢，謝天華更可以安心做好自己「Laughing哥」的臥底角色。

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+ 9 + 8 + 7

薛凱琪首部電影即擔正做女主角。（電影劇照）

3. 《早熟》

薛凱琪（Fiona）2003年以歌手身份出道，2005年正式踩入電影圈，首次拍電影即擔正做女主角，跟房祖名合拍《早熟》，同劇有曾志偉和毛舜筠，更由黃秋生和余安安飾演她的父母，對於初拍戲的女新人來說，首部電影即可跟曾志偉和黃秋生對戲已是十分難得的經歷。

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+ 15 + 14 + 13

當時電影海報都寫明「6大影帝劍拔弩張」，其實林嘉欣早在2002年都已憑《男人四十》奪得香港電影金像獎和金馬獎的最佳女配角和最佳新演員，而劉心悠只是初出茅廬的小新人。（電影海報）

4. 《阿嫂》

說《阿嫂》是一部為了捧新人劉心悠而設的電影，完全不為過，當年她出道首部擔正女主角的電影，請來了6大話題影帝人馬為她加持，當中曾志偉於1992年憑《雙城故事》奪得第11屆香港電影金像獎最佳男主角；廖啟智於1993年憑《籠民》奪得第12屆香港電影金像獎最佳男配角；黃秋生於1994年憑《八仙飯店之人肉叉燒包》奪得第13屆香港電影金像獎最佳男主角；謝君豪於1997年憑《南海十三郎》奪得台灣第34屆金馬獎最佳男主角；劉燁於2001年憑《藍宇》奪得第38屆金馬獎最佳男主角獎；元華則於2005年憑《功夫》（2004年上映）奪得香港電影金像獎最佳男配角，可謂在座各位粒粒巨星都為了捧起劉心悠而演出，但外界對《阿嫂》的評價卻不太好，更被稱為港產爛片代表作。

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