魔盜王6｜尊尼特普因家暴案被Out？　迪士尼改拍女版搵佢做船長

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由尊尼特普（Johnny Depp）主演的經典電影《魔盜王》系列，拍足5集全球票房，共大收約45億美元（約351億港元），但就因為早前爆出尊尼特普和前妻Amber Heard的家暴案，雖然目前暫時叫做還了尊尼特普一半清白，Amber Heard才是施暴者，更指出她跟Elon Musk出軌，但似乎不足以讓迪士尼（Disney）批准他回歸《魔盜王》第6集，而最新人選亦在今早（27日）誕生。

尊尼特普演積克船長一角早已深入民心。（電影劇照）

據外媒報導，迪士尼有意製作女版《魔盜王》，由Christina Hodson編寫劇本、瑪歌羅比（Margot Robbie）擔正演出女主角，今次更是兩人自《猛禽暴隊：解瘋小丑女》（Harley Quinn: Birds of Prey）後，二度攜手合作，而Christina Hodson更曾為《大黃蜂》、《閃電俠》執筆，期待她撰寫出刺激驚險的女海盜航海故事。

瑪歌羅比成為女版《魔盜王》的新任船長。（Margot Robbie IG）

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據知最新的女版《魔盜王》會是全新原創故事。（Getty Images）

今次的女版《魔盜王》將不會跟和尊尼特普的「積克船長」故事有關聯，而是個全新的原創故事，以女性海盜為軸心，十分期待瑪歌羅比成為新任女船長的故事！

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