《死因無可疑》上映5日票房破300萬　林嘉欣為角色變醜都值得

港產片《死因無可疑》由影帝黃秋生、影后林嘉欣、陳家樂、湯怡、廖啟智、歐錦棠、馮素波等人主演，電影於上周四（25日）正式上映，單日票房即破百萬，成為新冠肺炎疫情後票房最亮眼的港產片，截止昨日（29/6），票房已破300萬大關收319萬，對此林嘉欣都表示非常開心，看來林嘉欣即使為了角色增肥十幾磅、又要扮跛，甚至以真白頭髮示人都十分值得！

林嘉欣在戲中的造型相當突出。（《死因無可疑》劇照）

影帝黃秋生和影后林嘉欣最強聯手，在話題上已經令人熱議，兩人在戲中大鬥戲，不論是表情還是眼神都有令人毛骨悚然的感覺，林嘉欣得知跟老公袁劍偉合作的電影有好成績時，她開心表示：「在這個時間上映真的很需要勇氣，疫情之下看電視看膩了，到戲院看電影，是電視無法取代的感情和感觀體驗。」

林嘉欣丟掉女神形象，角色造型令人眼前一亮。（《死因無可疑》劇照）

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秋生演出一份影帝級的神情，叫人不寒而慄。（《死因無可疑》預告片截圖）

而導演袁劍偉都有提及自己一直很擔心票房，在得知首日已開出破百萬港幣的成績，覺得非常難得：「因疫情的關係，有太多變數了，我們整個團隊緊張好多日了，得知這個好成績，今晚大家可以睡個好覺了，真的非常感激入場看電影的觀眾。」

在《死因無可疑》中，有講到是為了捧陳家樂而請來黃秋生、林嘉欣、廖啟智影帝影后、最佳男配角的黃金人馬。（《死因無可疑》預告片截圖）

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