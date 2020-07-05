【黑寡婦】網民發現施嘉莉祖安遜昔日訪問　內容竟暗藏續集玄機？

由施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）主演的《黑寡婦》（Black Widow）原定於今年4月30日在香港上映，可惜受新冠肺炎影響，電影映期延至11月。近日有外國傳媒報導，官方準備釋出兩條全新的預告，而該預告據了解已獲英國電影分級委員會批准。 除此之外，有網民近日從施嘉莉祖安遜昔日的訪問中疑似找到關乎《黑寡婦》續集的新線索。

施嘉莉祖安遜主演的《黑寡婦》因受新冠肺炎影響而延至11月上映。（《黑寡婦》劇照）

據英國電影分級委員會網站指出，官方將推出兩條《黑寡婦》全新預告，第一條將長2分38秒；而第二條則是1分44秒。這兩條預告評為12A，這意味著適合12歲以上的人士觀看。據外媒估計，第一條的預告或將在聖地亞哥國際漫畫展（SDCC）上公開，皆因DC會在8月舉行DC FanDome，宣布DCEU的未來計劃及解答粉絲對DC的疑問。原定7月尾舉行的聖地亞哥國際漫畫展因疫情關係，改成線上舉行，但的Marvel Studios今年仍未宣布會參加。

兩代黑寡婦同場，未知Yelena Belova（白衫）為何會缺席《復仇者聯盟３》及《復仇者聯盟4》。（《黑寡婦》預告）

除了官方準備釋出《黑寡婦》全新預告外，有網民發現施嘉莉祖安遜昔日的訪問中透露了《黑寡婦》續集的新線索。施嘉莉祖安遜在Marvel電影宇宙中飾演黑寡婦，其角色在2010年上映的《鐵甲奇俠2》（Iron Man 2）首次出現，可惜她在去年上映的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）中犧牲，所以有不少粉絲認為《黑寡婦》將是她最後的一部作品。

黑寡婦在《復仇者聯盟4》犧牲自己換取靈魂寶石。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

然而有網民找到施嘉莉祖安遜昔日的訪問片段，當時她談及在《黑寡婦》中飾演Yelena Belova的佛羅倫斯佩芝（Florence Pugh）。當時她指出：「我佛羅倫斯佩芝感到非常興奮，她是我在《黑寡婦》獨立系列中的聯合主演，而我很喜歡跟她學習。」明顯地《黑寡婦》不只是一部電影，根據施嘉莉祖安遜所說，《黑寡婦》是系列電影，相信施嘉莉祖安遜或仍有機會在續集中登場。

Scarlett Johansson on her Black Widow co-star, Florence Pugh pic.twitter.com/vWH4L1LYBw — best of scarlett (@BestfScarlett) June 30, 2020