【黑寡婦】13歲烏克蘭少女獲Marvel追蹤　有望演年輕版Natasha？

由施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）主演的《黑寡婦》（Black Widow），因受COVID-19新型冠狀病毒肺炎影響，電影被迫押後上映。近日有外國傳媒透露，《黑寡婦》或再有新演員加入。

《黑寡婦》將探討影迷期待已久Natasha Romanoff過去的黑暗經歷。（《黑寡婦》劇照）

自從《黑寡婦》因疫情影響而被迫押後上映，關於電影的討論變得愈來愈少。從之前的《黑寡婦》預告得知，電影將探討Natasha Romanoff過去的黑暗經歷。近日有外媒披露，Marvel Studios或有飾演年輕Natasha Romanoff的理想人選。據了解，這名女演員的資料不多，只知道她是一位13歲，身高177厘米，名叫Anechka的烏克蘭人。

Marvel Studios官方帳號追蹤了Anechka的Instagram帳號。（Anechka Instagram 擷圖）

至於為何會認為Anechka會在《黑寡婦》中飾演年輕的Natasha Romanoff，皆因無論是其外貌或頭髮都跟Natasha Romanoff非常相似，而她在Instagram上載的首張照片是在去年3月中，其拍攝地點標示着匈牙利首都布達佩斯。巧合地，布達佩斯對於《黑寡婦》來說是非常重要的地方。除此之外，其Instagram還獲Marvel Studios官方帳號追蹤，更加讓人猜測她已經獲邀參演Marvel電影。

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然而有網民認為，由於Anechka比施嘉莉祖安遜還要高，而且曾傳出美娜祖華維茲的女兒Ever Anderson將飾演年輕版Natasha Romanoff，因此Anechka或可能是飾演紅房負責人Dreykov的女兒。