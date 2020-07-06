《紅櫻桃》獲封中國最大膽電影　女主角郭柯宇17歲全裸演出留陰影

1995年上映的內地電影《紅櫻桃》改編自真人真事，以二戰時期為背景，講述來自中國的女孩被送到俄羅斯後，遭遇德軍暴行。女主角郭柯宇拍攝時只有17歲，戲中有全裸演出，雖然為她羸得百花獎影后殊榮，但事隔多年後她卻說：「我沒有成就感」。

《紅櫻桃》大獲好評，拿下金雞獎及百花獎最佳電影。（劇照）

《紅櫻桃》由葉大鷹執導，故事改編自北京師範大學外文學院教授朱敏的事跡，戲中化名為「楚楚」，在1940年二戰期間，她跟另一名男生被送到莫斯科一家兒童院學習，後來蘇聯與德國開戰，兒童院被納粹德軍占領，並展開大屠殺，一名酷愛紋身藝術的德國將軍睇中楚楚，在其玉背上紋上納粹標誌，以滿足其變態欲望。

雖然《紅櫻桃》有不少大膽畫面，但央視電影頻道曾公開播映。（截圖）

德國戰服後，將軍將楚楚棄置郊野，自己就吞槍自殺，楚楚獲紅十字會所救，但背上的紋身令她飽受閒言閒語，她把心一橫以著火的木棒烙去紋身，造成嚴重燒傷，之後蘇聯軍隊為楚楚進行植皮手術但失敗。後來楚楚回到北京生活，終生未婚。

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題材大膽加上裸露鏡頭，當年《紅櫻桃》上映時相當轟動，成為年度票房冠軍，更拿下金雞獎及百花獎最佳電影，而郭柯宇亦於百花獎及上海國際電影節封后。電影沒有渲染血腥及暴力，但呈現德軍對孩子的變態暴行，足夠令觀眾動魄驚心，加上由真人真究改編，令觀眾看得更投入。

郭柯宇近年淡出演藝界，圖為2017年出席上海電影節。（視覺中國）

當年郭柯宇未成年裸露演出，轟動程度堪比湯唯全裸拍《色戒》，而郭柯宇跟湯唯一樣遭受嚴重攻擊，就算電影大獲好評，她仍然受千夫所指。相隔多年後，郭柯宇受訪表示《紅櫻桃》沒有給予她成就感：「我要把它忘掉。獲獎和成功對於我來說太突然，因為我太小，沒有心理準備。我不希望它代表我人生的全部。」往後郭柯宇仍有演出電影及劇集，但近年又再淡出。