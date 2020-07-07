「雷神」拍摔角手傳記目標操大一個碼　仲會以微禿頭造型登場？

澳洲男星基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）因為演出Marvel超級英雄片中的「雷神」（Thor）在全球爆紅，出名大隻的他近期專注為Netflix製作的新片，關於美國摔角手Hulk Hogan的傳記電影，接受外媒訪問時更厭自己不夠魁梧，目標要再大一個碼，打算操得比「雷神」更壯。

Marvel電影系列中的雷神Thor一角由基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）飾演。（電影劇照）

基斯咸士禾夫今次主演的Netflix新片，由《JOKER小丑》的導演Todd Phillips執導，故事以美國傳奇摔角手Hulk Hogan的經歷為主線，講述他在1980年代傳奇又精彩的摔角經歷。

基斯咸士禾夫今次主演的Netflix新片，將會與《JOKER小丑》的導演Todd Phillips合作，以傳奇摔角手Hulk Hogan的經歷為主線。（hulkhogan/IG圖片）

基斯咸士禾夫最近接受訪問時提到，演出這部新作無疑是有趣，但他要對這個角色作出大規模的改造，身型要比之前操得大隻，甚至演出這角色所需的力量比演出「雷神」更多。

「這部電影將是一個非常有趣的項目，您可以想像得到，角色扮演的準備工作是很瘋狂，人們對這個角色外型的要求一定會很高。我一定要再把身形變大，甚至要超越雷神的肌肉量。」

其實回想起來，基斯咸士禾夫當年為了雷神操fit的過程曝光後，已經有很多網民覺得他的鍛鍊、健身的密度非常誇張，很難想像要如何要再操大一個碼。除了在身型上的訓練，基斯咸士禾夫還要改變口音，「為了投入這角色，我已開始專研摔角的文化，想完整地融入這個角色。」

現年66歲的Hulk Hogan，現時是美國退休的職業摔角手，但就算退役多年，但這位猛人的體態仍然是保持得很驚人。他的必殺技有「斧爆彈」，即是用下臂骨直劈對手腦門的兇惡招式，這曾是他比較常使用的招式。Hulk Hogan曾經用斧爆彈將新日本傳奇摔角選手安東尼奧豬木當場打暈。

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而Hulk Hogan的另一招就要數，「俯衝式斷頭腳」，他跑步後會施以跳躍式斷頭腳，使受招者的胸頸部都受重創。Hulk Hogan的摔角職業生涯都幾長，由1977一直打到2012年，後期更與「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）以及莊先拿（John Cena）對打過。

據外媒報道，基斯咸士禾夫這次在新作，很可能要將頭髮染成白金色、留一頭長髮，甚至會以微禿頭的造型登場。