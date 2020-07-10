不日成婚｜楊受成無懼疫情投資千萬　爆阿嬌近況︰幾好唔使問候佢

電影
撰文：
最後更新日期：

英皇跟天下一首部合作的賀歲片《不日成婚》今午（10日）開鏡，由陳茂賢執導、田啟文監製，陳家樂、衛詩雅、談善言、朱栢康、岑珈其、楊偲泳及郭奕芯合演。

英皇跟天下一首部合作片為《不日成婚》，定檔在2021年新春上映。（沈洛嘉　攝）

今日英皇老闆楊受成接訪問時表示：「《不日成婚》投資近千萬港元，唔會因為疫情而閂細水喉，疫情之下想拍開心嘅戲畀大家睇，所以放喺賀歲檔，當時疫情有影響生意，戲院生意更跌8、9成，又冇新片（上畫），更冇荷里活大片，所以今次開戲主要係想人人有工開。」而問及之後的電影計劃時，他表示第2套應該會係10、11月開拍。「會交由天下一製作，知道目前仲揀緊人選，每人負責5部，都唔介意大家撞題材，大家都有溝通同提供意見，有默契。」

楊受成指今次《不日成婚》投資近千萬港元，唔會因為疫情而閂細水喉。（沈洛嘉　攝）

其後問到阿Gill鍾欣潼離婚後心情時，楊受成打趣講到：「佢幾好，唔需要問候佢。依家同祖兒和Mani（霍汶希）喺內地隔離緊，之後會有商演。Gill同祖兒分別住喺酒店上下層，Mani同祖兒則喺隔籬房，不過根本冇得見，真係『這麼近那麼遠』。」

祖兒近日在非常努力跳繩，經常都IG上更新狀況。（Joey IG）

點擊睇更多靚相：

+20
+19
+18
不日成婚｜陳家樂自爆有「老婆仔」　衛詩雅學鋼管舞有超性感演出
死因無可疑｜借影帝影后力捧陳家樂　仲有3套為捧新人碌盡大卡士
【我的筍盤男友．專訪】李靖筠唔怕同前人比較　陳家樂最鍾意嚇佢
Super Junior崔始源陳家樂《破風》結緣　聯繫不上望下次見面
【獅子山上】衛詩雅憑《失眠》演出贏角色　男主角原定係鄭中基？
【掃毒2】衛詩雅作客專訪邱禮濤　「點解我拍親你啲戲都會死？」
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。