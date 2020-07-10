不日成婚｜陳家樂自爆有「老婆仔」　衛詩雅學鋼管舞有超性感演出

早前有消息指英皇電影與天下一電影破天荒攜手合作，兩年內合製及發行10部港產電影，頭炮由陳茂賢執導、田啟文監製，陳家樂、衛詩雅、談善言、朱栢康、岑珈其、楊偲泳（Renci）及郭奕芯合演的愛情喜劇《不日成婚》。今午（10日）正式開鏡，電影敲定於2021賀歲黃金檔上畫，希望為觀眾帶來歡樂！

2021賀歲喜劇《不日成婚》由陳家樂和衛詩雅主演，今午進行開鏡禮。（沈洛嘉 攝）

衛詩雅為件戲服練Pat Pat

兩位主演陳家樂和衛詩雅接受訪問時，講到雖然有多次合作經驗，今次在《不日成婚》中，兩人終於飾演一對有結局的情侶。衛詩雅：「上次（《掃毒2天地對決》）因為我死咗，係冇結果嘅，而喺《很想和你在一起》就係（陳家樂）暗戀，今次就真真正正有個開心結局。」

而問到兩人會否有親熱戲時，陳家樂即時回答沒有，不過衛詩雅則講到自己有突破性演出，更加不敢畀陳家樂睇，事關她今次將會跳鋼管舞，並已經試穿過跳舞衫，但因為件衫太勁，暫時只敢畀「親信」睇，陳家樂都未睇得住，自言唔止短褲咁簡單。「即使在家中都唔會着到咁，係蕾絲好透又唔可以打底會見到肉，總知套衫好勁。套衫令到我好緊張，所以無論呢幾日幾點收工都要去做gym，練返個Pat Pat。」

衛詩雅在《不日成婚》中會有突破性演出，將會跳鋼管舞！（沈洛嘉 攝）

陳家樂聽聞後回應：「我都好驚！（驚咩啊？） 驚開心得滯，其實導演都唔俾我睇住嘅，要留返拍嗰日先睇，捕捉我當下流露嘅表情，自己都驚嘅，因為未試過睇咁性感嘅舞，唔知會點，同佢（衛詩雅）又咁熟，好似見住個家姐咁，大家感情太熟，可以話好似拍咗好多年拖咁，家人一樣。」衛詩雅都有講到兩人拍錫戲時，就好似錫緊自己手臂一樣，似同自己錫一樣冇feel。

陳家樂原來有個4歲老婆仔。（沈洛嘉 攝）

而在問陳家樂拍親熱戲使唔使備案時，陳家樂：「完全冇呢啲嘢！」但在一旁的衛詩雅即時插嘴：「要啊！要同我侄女備案！因為呢部戲對我自己嚟講都重要，我有問到我個4歲嘅侄女嚟唔嚟演戲，佢本身答我唔要，但當我話有陳家樂喎，佢就話要嚟，仲話『我今日要去演戲啊，因為我老公都去！』好搞笑，而她在戲中飾演陳家樂朋友個女。佢真係大條道理咁叫老公，所以唔可以俾佢知任何緋聞，好彩佢而家未識字。」

陳家樂補充自己是以一包餅成功收買衛詩雅個侄女，指自己成功求婚，因為佢真係太得意，講嘢又老積，絕對可以湊佢。問及表現如何時，衛詩雅大讚：「佢演得好好，自己會加對白，之前有日臨收工突然喊起來，我哋問佢做咩事，佢喊住咁講因為想繼續演落去。」

陳家樂和衛詩雅在《不日成婚》中，終於飾演一對有開心結局的情侶。（沈洛嘉 攝）

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