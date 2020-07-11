復仇者聯盟3｜變形俠醫進化Professor Hulk過程曝光　嚇親黑寡婦

去年上映的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）在全球大收，也被指為長達十年之久的超級英雄傳奇的畫上完美結局，是送給元老英雄「鐵甲奇俠」和「美國隊長」等標誌性人物最合適的禮物。

最近《復仇者聯盟3：無限之戰》再曝光部分刪剪片段，可以見到原來黑寡婦本身出手安撫「變形俠醫」（Hulk），但後來就見證了Bruce Banner如何找到平衡點，與體內的變形俠醫和平共存。

最近網上再流傳一段《復仇者聯盟3：無限之戰》的刪剪片後，見證「變形俠醫」如何成長。（影片截圖）

《復仇者聯盟4：終局之戰》票房大收，獲得不錯好評，唯獨有影迷覺得在「變形俠醫」這角色方面著墨不足，未有充分交代Bruce Banner如何成長。

事關在MCU第三階段的最後，Bruce Banner經歷了一次震撼的轉變，他開始可以與體內的變形俠醫找到平衡，可以在同一個身體和平共存，甚至合二為一，狀態跟原著漫畫中的「Professor Hulk」非常相似。

Bruce Banner終於取得平衡，與體內的「變形俠醫」共存，大個仔之後，不會一變身就暴走。（網上圖片）

部分影迷覺得電影在交代「變形俠醫」的成長比較不足，但在最近網上流出的一段《復仇者聯盟3：無限戰爭》的刪減片段中可發現，其實羅素兄弟的確拍了一段關於「Bruce Banner」轉變成「Professor Hulk」的過程。

在該刪剪片段中可見，黑寡婦和飛隼第一次遇到「Professor Hulk」，黑寡婦原本想伸手安撫他，但「變形俠醫」非常冷靜、清醒，他更對黑寡婦說，「沒事，我做到了（Bruce Banner與變形俠醫暴走的問題），現在已經從最糟糕的情況變成了……我不知道是不是最好的情況，但至少我能好好控制。」

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黑寡婦當時表現得很驚訝，轉身望飛隼，飛隼表示他也聽到Bruce Banner的說話，即是黑寡婦沒有產生幻覺。結果，黑寡婦以後就不用唱歌仔安慰暴躁的變形俠醫了。

「變形俠醫」於《復仇者聯盟4：終局之戰》使用無限手套「復活」化成灰燼的英雄（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

在《復仇者聯盟4》的結局，變形俠醫失去了一隻手臂，但有指麥克雷法路（Mark Ruffalo）還會繼續演出Bruce Banner博士與變形俠醫，可能會出現在Disney+平台開拍《She-Hulk》系列電影中，以及正在策劃的電影《變形俠醫大戰狼人》。

I love Infinity War, but we deserved to see Smart Hulk’s transformation in the final film. pic.twitter.com/UnbAjH3lE0 — *inhales* when i was a Bork... (@bork_21) July 8, 2020