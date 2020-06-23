【Marvel】超級粉絲發現《新變形俠醫》　竟暗藏MCU兩大重要伏筆

由Edward Norton主演的《新變形俠醫》（The Incredible Hulk）在2008年緊接《鐵甲奇俠》（Iron Man）後上映，可惜電影口碑及票房欠佳，之後還因為種種原因，變形俠醫這角色更改由麥克雷法路（Mark Ruffalo）演出。雖然《新變形俠醫》納入Marvel電影宇宙內，但這作品卻時常遭粉絲遺忘。近日有影迷翻看電影時，意外發現電影埋下了MCU的兩大重要伏線。

《新變形俠醫》是Marvel電影宇宙的第二部作品，但相信不少影迷都忘記了這作品。（《新變形俠醫》劇照）

《新變形俠醫》雖然是Marvel電影宇宙的第二部作品，但大部份影迷都忘記了這作品是Marvel電影宇宙的一份子，而電影介紹了當時仍由Edward Norton飾演的變形俠醫及William Hurt飾演的Thaddeus Ross將軍，他們在之後的其他Marvel電影宇宙作品都有登場。

《新變形俠醫》有提及當時在第二次世界大戰時研發的超級士兵計劃。（《美國隊長：復仇者先鋒》劇照）

《新變形俠醫》講述Bruce Banner參加了一項軍事計劃，目的是重啟第二次世界大戰時研發的超級士兵計劃。當時Thaddeus Ross將軍指計劃能讓人類免受伽瑪射線輻射。可惜超級士兵計劃出意外，Bruce Banner為了救同事而遭伽瑪射線照射到身體，繼而產生異變。當他的心率每分鐘超過200次或以上時，他就會成為變形俠醫。可惜，這作品未能承接《鐵甲奇俠》的強勢，成為Marvel電影宇宙內票房最低的電影，同時也是影迷最易忘記的一部作品。雖然如此，但其實這電影也值得粉絲關注。

Thaddeus Ross（右）之後續有在Marvel電影宇宙其他作品登場。（《新變形俠醫》劇照）

電影除了提及超級士兵計劃外，其實原本有有一幕刪剪場景會閃過美國隊長本人及其盾牌，雖然當時美國隊長仍遭冷凍。然而近日有粉絲發現電影有另一個關於《美國隊長》的彩蛋。據了解，把Emil Blonsky變成「惡煞」的超級士兵配方是由Dr. Reinstein開發，名稱寫上「Weapons Plus」，而大家熟悉的狼人是屬於「Weapon X」。有網民問那麼Marvel其實早已經埋下引入其他超級士兵的伏線。

網民指《新變形俠醫》這一幕（左圖）雖然閃過，但卻隱藏了重要訊息。（網上圖片）

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在原著漫畫中，Dr. Abraham Erskine在1941年介紹了Dr. Reinstein。然而在1945年，Marvel漫畫重新描述美國隊長的起源故事，並將Reinstein的名字改為Erskine。之後在1975年，還解釋「Josef Reinstein」是Erskine在第二次世界大戰期間使用的別名。Erskine是超級士兵血清的創造者，負責改造Steve Rogers成為美國隊長。