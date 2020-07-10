《幻愛》原來有走出屯門拍攝　網民一眼睇出隧道其實喺沙田

港產片《幻愛》由周冠威執導，劉俊謙（Terrance）和蔡思韵（Cecilia）主演，由於電影題材特別，是套以社會議題來包裝的愛情片，講述男主角阿樂是精神分裂症康復者，而蔡思韵則一人分飾兩角，同時是欣欣亦是臨牀心理學研究生葉嵐，「三人」發展出一套「香港式的夢幻愛情故事」，加上近年香港少有純愛式的電影產出，所以頗為吸引港人。

相信《幻愛》會引起不少人去到屯門碼頭打卡！(《幻愛》劇照)

由於《幻愛》全片在屯門取景，引起觀眾迴響，尤其是「屯門牛牛」感到非常開心，屯門的確是個鮮有出現在電影畫面的地方，對上一部可能已經是黃子華的《一蚊雞保鑣》，大家都覺得電影將屯門和輕鐵拍得十分唯美，為表支持一定要入戲院睇！

【幻愛】導演親解屯門3大取景位 劉俊謙大讚︰屯門碼頭最靚

有眼利網民發現呢幕場景並不是出自屯門。（影片擷圖）

隧道景不是在屯門

近日有網民發現，雖然《幻愛》大部分場景來自屯門，但其實都有不是屯門景的部分，其中一幕戲是在沙田禾輋的隧道內拍攝，據知隧道一幕是合成出來，橋下是沙田，橋上合成放上駛過的輕鐵，將整個場景合成得極為自然，不是區內朋友的確睇唔出。

有網民留言po出原圖，指出隧道上面不可能有輕鐵駛過，而在隧道內其實有個「香港專業教育學院」的路牌，原先以為是屯門IVE，但經證實後就知道是從火炭站行去禾輋村或者IVE就會經過的隧道，有觀眾更誤以為是屯門IVE。

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阿樂屋企的室內景採用了湖景邨。（《幻愛》劇照）

葉嵐屋企室內景 同樣不在屯門

導演除了將輕鐵「搬」去沙田外，有執著的網民更指部分場景跟實際地理環境不吻合，導演周冠威接愛《香港01》訪問時，都有詳細講到阿樂和葉嵐住處的場景「問題」。「其實湖景邨同友愛邨在戲中有結合到，湖景邨是阿樂屋企的室內景，在真正的位置中採用了友愛邨和翠寧花園作為他家的外景，而翠寧花園是葉嵐的居所的外圍，葉嵐住在翠寧花園，阿樂住在友愛邨，在現實中友愛邨和翠寧花園確實是可以望見的，中間只隔了行車天橋。同樣葉嵐家和阿樂家是運用了一些電影上的技巧，將兩個地點結合而成，阿樂的情況是湖景邨是室內，友愛邨是室外，葉嵐家就係室外是翠寧花園，室內其實用了另一個位於港島的地方扮作她室內的住處，而在戲中兩人的居所可以互望對方是以電腦特技營造出來。」

友愛邨和翠寧花園確實是可以望見，中間只隔了行車高速公路的天橋。（《幻愛》劇照）

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