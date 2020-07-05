【幻愛‧影評】壓軸崩潰戲具話題　令觀眾投入精神病人的痛才虐心

被稱為「高登先三寶」的《叔‧叔》、《金都》都已經分別上畫，今個星期輪到最後一寶《幻愛》。三部都不是走商業路線，都寄語從獎項帶來票房效應，結果《叔‧叔》與《金都》分別以300萬及400萬，在不過不失下完成使命。

兩位演出都流暢自然，絕對有潛質。 (《幻愛》劇照)

來到《幻愛》，男女主角劉俊謙、蔡思韵分別贏得新一屆《香港電影評論學會大獎》的影帝影后，更順利入圍香港電影金像獎最佳新演員及最佳女主角，前哨戰打得不錯，但來到正規賽，首日上陣，男主角劉俊謙便發文表示對票房不感樂觀，事關首日開畫只收15萬，合計優先場收入亦只有46萬，的確是有點失望。

將屯門的日常拍出另一種美，這是《幻愛》的另一賣點。(《幻愛》劇照)

票房好壞，有太多事左右，或者先談電影本身。筆者對兩位主角原先沒太多印象，但因為雙雙得獎，於是一個箭步去看個優先場。原以為是個憐憫式的愛情故事，但一來女主角蔡思韵便滿有計算，想利用劉俊謙這名精神病康復者，作為研究對象，完成自己的論文，從以發展出一段醫生與精神病人犯禁的愛。

蔡思韵一人分飾兩角，是一次演技挑戰。(《幻愛》劇照)

蔡思韵一臉冰冷，正好將角色的機心演得到位，但另方面，她又要演一個由劉俊謙幻想出來的角色欣欣，這卻是個單純地深愛對方，為對方好的女孩子，可以看到作為新人，蔡思韵已經要在一部戲內，駕馭兩個極端角色，難度頗高。雖然未去到無瑕演繹，但足令角色具說服力，令觀眾信服，不容易。

至於男主角劉俊謙，雖說演病態角色向來易發揮有著數，但又因為容易，往往會出現過度發揮的問題，令演出尷尬。劉俊謙掌握得那份感覺剛剛好，將一個精神病康復者的缺乏自信，對愛的渴望演得自然。最後一場重點崩潰戲，你完全感受到那份痛苦及無助，再喊得大聲，再攬得肉緊，問題都解決不來，唯有自己去刻服，去承受。

劉俊謙有多場崩潰戲，頗花心力。(《幻愛》劇照)

不少觀眾都大讚這幕演得出色，是加分位，但筆者反更欣賞劉俊謙為辨別現實與幻聽，不時要用手機錄下「眼前人」的說話，然後再聽，錄我到就是真實，錄不到就是幻想。這設定非常寫實，而且每按一下收聽都是一次矛盾，到底想聽到還是想聽不到，自己到完全康復還是仍有餘悸，那種微細的恐懼令人看得虐心、折磨。

+ 4 + 3 + 2

延伸點播《未來還未來》

題外話，看畢《幻愛》，對劉俊謙這位演員有點好奇，想多看一點，之前已看了《教束》，然後再看《二月廿九》，劇好看，但他的演出未夠精彩，更略嫌造作。然後朋友推介另一ViuTV舊劇《未來還未來》，劉俊謙在劇內飾演來自廣州的戲痴，自小看不少港劇和電影，一心想來港拍戲大展拳腳，結果都是空手而回。不過他在劇中的演出就極具亮點，一臉暗瘡及娘底服飾只是前菜，最精彩是其說話方式。試想想，叫十位新演員扮演內地朋友，相信有九個都會學用「譚仔話」講對白就是，但劉俊謙沒有在口音花氣力，反在用詞和語氣下苦功，講出一口廣州人的語調。

這是扮與演的分別，亦見劉俊謙對「演繹」二字有多理解。可以相信，他的爆發力不會止於在《幻愛》那場崩潰戲，期望看到他更多的演出，特別是他獨有的喜感。