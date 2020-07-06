《幻愛》影評︰周冠威舊作借橋　互文《樓上傳來的歌聲》暗藏玩味

2006年，於IndPanda國際短片節中觀看過一部香港短片作品，講述一位精神分裂症病患者與一位少女的愛情故事，這部作品至今其實都有不少的畫面影像，一直都留在腦海裡，這部是由周冠威執導的短篇劇情片《樓上傳來的歌聲》。 事隔多年，周冠威最新編導的劇情長片，把精神分裂症的人物故事題材放在其劇情長片裡，描寫著一段動人的愛情故事。《幻愛》一段疑幻似真的情愫，刻畫出細膩真摯的感情，伸延探討現實社會的冷酷漠視。

《幻》片故事講述在學校當小學教師的李志樂，是一名精神分裂症的康復者，他一直憧憬愛情的來臨，但又卻不敢去談戀愛，直到有一天，他遇上了她 — 欣欣，一位情感住在他樓上的女子，他們便開始投入了這一段微妙動人的愛情。可是，阿樂一直不敢跟欣欣透露他患上了精神分裂症，在這段感情穩定之時，阿樂突然再次病發，幻覺再次地纏繞著他，令他與欣欣之間的感情起了極大變化，而阿樂亦因此而沒有再跟欣欣相見。六個月後的一天，已經漸漸康復的阿樂，在街上突然再次遇到欣欣，可是…

+ 16 + 15 + 14

周冠威過往執導過不少的短篇劇情長片，首部執導的劇情短片為2003年的《念》，《樓》片是他以以16毫米拍攝的短片作品，影片榮獲多個本土及國際影展獎項，《吉兒》、《敏感》及《白色小孩》等等，2013年執導其首部劇情長片作品，改編自亦舒的《一個複雜故事》。 2015年，周冠威聯同伍嘉良、歐文傑、黃飛鵬、郭臻，各自執導短篇電影，合集成《十年》。

起初看到《幻》片電影預告片的時候，對於此片已經有一份期待，電影彷似是帶來了一份很神秘虛幻的感覺，當中已提及精神分裂症的命題。影片開端的部份，道出了阿樂是一位精神分裂症患者，讓電影的主題帶進觀眾的視點角度裡。接著，劇情便開始舖排阿樂與欣欣之間的感情發展，亦因阿樂的病情，就算他願意去愛，也不能去繼續愛。

（《幻愛》劇照）

這段情節過後，電影的片名才出現，其實這一刻已經對這個段落，很有似曾相識的感覺，想了一會… 這不就是《樓》片的劇情嗎？周冠威把《樓》片的骨幹，放在《幻》片的序幕，接著的部份，才是《幻》片的故事主軸。電影的後段部份，主要是描寫阿樂病癮康復後，重新再次面對社會，面對愛情。

看更多本土電影精彩影評：

叔叔．影評｜ 老同志在黃昏之時找到愛 開花不結果背後有洋蔥

麥路人影評 ｜麥當勞能住過世嗎？從麥難民絕望生活見盡人情冷暖

金都影評：香港前路 猶如為自由誤墮「二次假結婚」岔路的女子？

《獅子山上》影評：香港需要包山王奇蹟——由顛峰摔落的重生故事

電影的主線描寫精神病患者的愛情故事，從精神分裂症病患者的角度，暗喻社會對於病患者的不同態度，側寫著病患者有否被社會接受。片中亦不時會看到病患者遭受歧視的情況，例如因在街上所做的行為，旁人拿起手機的拍攝，甚至放上網上平台，引來病患者的驚恐，失去生活的信心，反映現實社會對病患者的無情冷漠。

由於《幻》片主要是以屯門為背景，電影的部份情節於輕鐵裡發生，配合了地利環境。無獨有偶，《樓》片中亦有部份的段落，是於地鐵列車裡發生（地點則是柴灣），兩片的劇情同樣地以列車走進阿樂與欣欣的感情發展中。電影的片名《幻愛》既是帶點虛幻的感覺，片中亦以柔和與平實的掌鏡拍攝，夜景配以燈光的調整，讓影像呈現出一份虛幻的感覺。

（《幻愛》劇照）

電影中的兩位主要演員 — 劉俊謙與蔡思韵，分別都有很精彩的演出，劉俊謙把阿樂這角色演繹得十分細緻，內心戲亦演得十分精準，迎合角色的設定，演技掌握十足。飾演欣欣的蔡思韵在片中的演出同樣精彩，因為配合劇情的發展，她在片中以不同的形式演出，把角色發揮得淋離盡致，具有層次感。縱使她們二人在片中有不少的同場演出，但當中不得不提其中一場的對手戲，他們二人在該場有很精彩的演出，加上劇情的發展，呈現出很強烈的張力，亦突顯出他們的演技。片中較有驚喜的，就是曾經在《樓》片中演出阿樂的張滿源，在此片中亦有參演一角，當中的角色互相亦有所關係，是頗為有趣的人物設定。

《幻》片從開始的虛幻，走到現實的都市，最後又回到若真若幻的時刻，周冠威描寫著一個細膩動人的愛情故事，導演技巧表現純熟，起承轉合的敘事，呈現出電影的完整結構，劉俊謙與蔡思韵的演出亦見默契，彼此擦出不少的火花。影片藉著精神分裂症病患者的經歷，反映著今天社會如何看待病患者，他們如何面對社會帶來的沉重抑壓，從劇情裡走出寫實，倒是值得反思。

【相關圖輯】6月Netflix 10部最新上架影劇！深夜食堂、解憂雜貨店小品治癒：

+ 8 + 7 + 6

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​