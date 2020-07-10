【人間喜劇】一句對白無法在內地上映　意外造就另一經典誕生

港產片《人間喜劇》在2010年暑假檔期上映，票房收700幾萬不算標青，但口碑相當不錯，不少內地影迷都追捧，在網站「豆瓣電影」評分達7.5。原來當初《人間喜劇》曾經想引進到內地上映，但因片中一句對白而未能成事，不過錯有錯著，這段經歷造就另一經典港片誕生。

《人間喜劇》笑料相當多，呢一幕玩得好癲。（電影截圖）

《人間喜劇》由陳慶嘉執導，講述杜汶澤飾演在香港落難的殺手，獲戇直編劇王祖藍所救，杜汶澤本來想殺人滅口，但慢慢被心地善良的王祖藍感動，原來王祖藍本有位同居女友薛凱琪，長得美麗又性格善良，但相處落才知女友有暴力傾向，最終不歡而散。

以為王祖藍與薛凱琪的感情線好浪漫，後面男方被女方打到飛起，慘得來幾好笑。（電影截圖）

之後杜汶澤的殺手前輩再現身，對方堅持要殺王祖藍滅口，令杜汶澤情義兩難全，一場大戰後杜汶澤在戲院銀幕內消失，王祖藍勇敢地追回薛凱琪，二人拍拖睇戲時，杜汶澤再次出現。

呢一幕應該好多人都記得。（電影截圖）

雖然當年《人間喜劇》上映時回響不算太大，但整體口碑不俗，影迷大讚對白夠心思，戲中有段戲講述杜汶澤向王祖藍表述身世，看到對方家中放滿電影影碟，就跟住不同戲名隨口噏，將40幾部戲名串在一起，杜汶澤擠起雙乳說出「藉著兩點說愛你」尤其令人捧腹大笑。

惡搞《集結號》加上一句對白，就令《人間喜劇》無法在內地上映。（電影截圖）

年前杜汶澤上黃毓民網台節目受訪時，提到《人間喜劇》曾經申請「引進」到內地上映，當時找來岑建勳幫手安排，但審批人員因片中一句對白而十分生氣，大罵：「這個低俗！低俗！低俗！杜汶澤低俗！」。這一幕正是杜汶澤與王祖藍惡搞內地電影《集結號》，杜汶澤爆出一句：「是大陸造的，會爆炸的」，工作人員認為他恥笑《集結號》等同恥笑黨，但他笑言成龍也講過類似的說話，為何要針對他。

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+ 7 + 6 + 5

《人間喜劇》最終無法在內地上映，杜汶澤心想：「咁就好低俗？等我拍啲更低俗嘅出嚟」，然後就與彭浩翔開始構思《低俗喜劇》。兩年後的暑假檔期，《低俗喜劇》上映，最終大收逾3000萬港元，更令鄭中基及陳靜拿下香港電影金像獎最佳男、女配角。