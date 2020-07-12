網上熱討「高登先三寶」邊部最好？　電影人投選呢部贏個馬鼻

今年被稱為「高登先三寶」的港產片《叔‧叔》、《金都》和《幻愛》陸續上映，3部好戲都不是走商業路線，規模較細，故事卻相當貼近我們生活。 有影迷儲齊「三寶」後，就熱烈討論想要為這3部戲排名次、分高下。而其實不少電影人都已集齊三寶，到底在行內人眼中，邊部戲呼聲最高呢？

多謝高登先近年港產片產量大減，不少題材都被指偏離了香港本土市場，不合口味。難得最近排住隊上映的 「高登先三寶」取景有港味、故事夠貼地、演員演得精湛，獲得不少影迷入場支持。

雖然「三寶」在風格、故事和感覺上都很不同，難以直接比較，但因為三部均由發行公司Golden Scene（高先）負責，故不時作比較。儲齊一套「三寶」後，有網民就熱烈討論這三部戲在他們心中的名次，分享對這幾部戲的看法。

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不少影迷都大讚《叔‧叔》的演員特別出彩，不同角色都有血有肉，甚至可以將戲中角色逐個抽出來講，感覺他們都有自己的故事。加上，《叔‧叔》的題材冷門，講同志老年兩位叔叔的關係，要拍得大眾都有興趣看已經不是易事。

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鄧麗欣（Stephy）在片中飾演阿芳，原來多年前曾因為錢而與人假結婚。（《金都》劇照）

當中亦有網民覺得《金都》故事非常貼地，女主角鄧麗欣演技大進步，是一部精彩的小品。而《幻愛》在跟住條主線走，聚焦在男女主角，同時又牽涉到精神病這個社會題材，也是一部相當不錯也不簡單的愛情片。

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劉俊謙有多場崩潰戲，相當花心力。(《幻愛》劇照)

《叔‧叔》、《金都》和《幻愛》三部戲無論是題材、步調和感覺都不同，難以直接比較，喜歡哪一部絕對要睇個人口味。以下就特別訪問了七位行內人的看法，有人更「大義滅親」，連老婆監製的一部都不支持，票選另一部為最佳，可見呼聲最高的一部，有望封為今年民選最好的港產片。

即睇7位電影人投選心中最愛結果：