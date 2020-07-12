網民捧《幻愛》近十年最佳愛情片　《單身男女》《紀念日》不入？

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有「高登先三寶」之稱的港產片分別是《金都》、《幻愛》及《叔‧叔》，其中不少網民大讚《幻愛》是近十年來最好睇的愛情片。是否屬實則見仁見智，但這個話題立即引起另一場討論，到底近十年香港有哪幾套精彩的愛情片呢？總結各方意見，筆者為大家盤點由2010先起，10部表現精彩的愛情片，當中又有冇你的最愛？

有網民大讚《幻愛》是近十年來最好睇的愛情片。（《幻愛》劇照）

《志明與春嬌》系列的確是套經典愛情電影。（《志明與春嬌》劇照）

《志明與春嬌》2010

2010年《志明與春嬌》上映後反應極好，獲得第30屆香港電影金像獎最佳編劇，系列拍足3集，楊千嬅更憑續集《春嬌與志明》贏走第32屆香港電影金像獎最佳女主角封為影后。故事劇情講述余春嬌和張志明的男女之間拍拖日常，話題夠貼地，仿如大家都親身經歷過一樣，容易引起觀眾共鳴。當中更埋大暗經典對白，如：「armchannel@gmail.com」、「有啲野唔洗喺一晚內做晒，我哋又唔係趕時間」、「 你介唔介意我大過你？」、「但係我高過你喔！」此外電影更建立了極為經典的「志明橋」令大量影迷前往打卡。

當時不少影迷睇完戲都去到「志明橋」打卡。（《志明與春嬌》影片截圖）

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