租戲服公司玲姐逆市萌退意　美指急找古天樂︰拯救這間服裝檔案館

新冠肺炎重創全球電影業，就連一間位於觀塘，專門外租戲服拍戲及拍廣告的「服裝間」—衣常足服飾供應有限公司，老闆甘碧玲（玲姐）都萌生退意。 消息傳出後嚇窒不少電影人，特別是一眾服裝及美術指導，怕退了便就此失傳，就連一向為香港電影仆心仆命的古天樂都擔心起來。玲姐與美術指導張兆康（阿康）接受訪問時就透露，古生當時二話不說，未細問詳情便以「大俠式拯救」回應，令他們相當感動。

玲姐曾在嘉禾服裝間工作，1998年嘉禾服裝間要結束，結果玲姐買了一大批衫，開始了這門事業。（陳順禎 攝）

由車衣女工到自立門戶租戲服

「衣常足」位於觀塘，面積4,400呎，走進這間「服裝間」，一片衫海卻亂中有序。原來玲姐小學畢業後就出來工作，當時是做車衣女工，1989年她才轉去嘉禾電影公司的服裝間工作。「1998年，當時在嘉禾服裝間工作，但因為政府要收地，嘉禾要搬遷，服裝間要搬到一個倉，不會再公開租衫，然後我接收了一批衫，這門生意便由這裏開始。」

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4,400呎單位 收藏幾萬件戲服

玲姐眼見市面上似乎沒有類似的租衫公司，結果她以一個很相宜的價錢，收購了一批衣服，由少少戲服儲到現在這麼多。公司也由１,000呎左右的地方，擴充至現時4,400呎的工廈單位，收藏足足幾萬件戲服。

行內大部份港產片的服裝、美術指導都會在「衣常足」租戲服，曾擔任《擺渡人》、《一念無明》、《狂舞派》、《花椒之味》的美術指導張兆康也是其中一位，他與玲姐相識十幾年，「剛剛入行做助手時，老闆就會叫你上去玲姐那裏揀衫，看看有哪些衣服適合，就來這裏選擇。」

曾擔任《擺渡人》、《一念無明》、《狂舞派》、《花椒之味》的美術指導張兆康十幾年前入行，當時已經認識玲姐。（陳順禎 攝）

「爆鑊」一定搵玲姐幫忙

原來不少服裝、美術指導遇上緊急任務時，嗌親救命的都是找玲姐，「這裡有幾個重要性，第一就是救命，當你很緊急就立刻打電話給玲姐，問她有沒有這樣的衣服上來看看，因為緊急時，真的趕不及去買或訂造。」

以上這些情況行內叫「爆鑊」，阿康透露有時服指都不想，但導演需要時，就要想辦法去解決。

拍戲時遇上「爆鑊」，阿康多數都會向玲姐求救。（陳順禎 攝）

玲姐早前打算退休震驚業界

「其實他們起初來的時候，個個都活潑得像小孩般來找戲服，時間過得很快，見到他們都很獨立，成為美術、服裝指導。」玲姐可說是看着一班服指、美指長大。

早前玲姐有意退休，消息一傳出震驚業界，阿康表示這是大災難，「對於整個行業，衣常足很重要，它就似一個檔案館，有些有年代性的服裝，其實在市面上很難找到現成的，就算我們不是在這裡租，都會有需要看完個款去訂造，也像一個圖書館，知道當時的衣領、衫鈕、衣袖和剪裁是怎樣的。」

玲姐手上拿着的盔甲是她拜託人在北京訂製，許紹雄和黃浩然穿起來拍廣告。（陳順禎 攝）

阿康坦言如果沒有這個檔案館，拍戲的整個成本會上升很多，「例如要簡單拍一個回閃片段，七十、八十年代，如果上來租就簡單及快捷，可以拍到這樣的場口。」

在港產片回落的時代，沒有「衣常足」的話影響更大，監製可能會說，租不到戲服這那場戲就不要寫落去，因為覺得成本太高會不值得拍。

聞說玲姐想退休，阿康透露當時他立即致電古天樂，對方二話不說就答應幫忙，非常有義氣。（陳順禎 攝）

古天樂「大俠式」出手相助

「衣常足」如果退下來對整個行業來說是一個極大損失，阿康透露當時他立即致電古天樂，「玲姐話想退休，我就覺得很害怕，第一時間打電話給古生，古生厲害到沒有過問甚麼事，就像大俠般一口答應，說有甚麼事都可以幫忙，他真的很熱愛這行業，很有心，對這行業真的不遺餘力。」

玲姐就表示自己雖然在工作時遇過古生，但對方或許根本不記得誰是「玲姐」。所以當知道古生二話不說答應幫忙，就連公司的營運情況，虧損與否都沒有過問便承諾幫忙，都令她非常感動。最後在古生出手前，玲姐的兒子已不忍媽媽一番心血落在他人手上，決定幫媽媽打理公司，更打算將「衣常足」電腦化，重新為幾萬件戲服拍照、編號碼，希望之後讓客人更易找到合適的衣服。