四大監製專訪｜純拍港片難成出路？　爾冬陞肉緊古天樂︰睇住銀包

「無論有沒有疫情，香港電影都好麻煩。」電影監製方平說。

今年一場新冠肺炎令全球各行各業都步入寒冬，疫情對港產片的影響更是雪上加霜。

香港電影圈四大監製爾冬陞、方平、黃斌及鄭保瑞接受專訪時，分析港產片其實早就走進了困局，失去昔日的賣埠、現今題材的規限、市場狹窄等問題。行內人亦相當頭痕，甚至指出「香港電影可能已經完成任務」，到底將來單靠本土電影翻生是否死路一條？

香港電影圈四大監製爾冬陞、方平、黃斌及鄭保瑞早前接受專訪，分析香港電影的困局。（梁碧玲 攝）

香港電影是中文電影的先驅，八、九十年代最興盛的時期，風靡整個亞洲，甚至出口賣埠到全球，風頭一時無兩。只要有華人的地方，就有香港電影，到九十年代末開始走下坡。

經常有人說「港產片已死」，部分人歸究於電影題材追不上時代、故事不夠「純種」、合拍片令港味漸漸消失，觀眾沒有意欲入場，同時面對香港市場太狹小的問題，而得出以上結論。

+ 15 + 14 + 13

香港觀眾與合拍片的距離愈來愈遠

「合拍片，香港觀眾不滿意，他們會覺得不夠好看，黑社會片不能拍，暴力的、情慾的很多規範，所以慢慢地合拍片與香港觀眾的距離愈來愈遠，現在基本上是不能回頭。」爾冬陞說。這說法正正跟鄭保瑞早前的訪問所講︰「香港電影放棄觀眾在先」的理論不謀而合。「阿瑞的意思是我們沒有顧全到香港觀眾嘛，所以他們就放棄你，市場上有那麼多電影選擇。韓國片，要甚麼有甚麼，日本片、台灣電影的審查都比香港鬆。」

+ 16 + 15 + 14

因為觀眾覺得不好看選擇不看，這正是港產片沒落的主因，而自從有不少老闆開始進入大陸市場，慢慢衍生出的問題，直至今時今日也影響著本土的電影工業。

很多人都會好奇如果合拍片不合大家口味，齋拍香港電影又能否生存？（梁碧玲 攝）

純拍港產片能否生存？

爾冬陞、方平、黃斌及鄭保瑞四位都是代表不同年代的資深影人，專訪期間也坦承對香港電影的發展感到擔憂，甚至覺得工業「愈做愈縮」。身兼監製、導演、演員的方平與老婆鮑起靜入行超過半世紀，他提到一個大家都很關心的議題︰既然香港觀眾不愛看合拍片，如果靠純種港片來翻生又有可能嗎？」

方平叫在座幾位撇低所有賣片去外埠的選項，「不要想大陸、台灣，全都不要想，因為現在別人都很進步，以前喜歡看我們的電影，當年還有星、馬、泰、印尼，英國、荷蘭、美加華人等都會看，如果現在純拍香港電影能否生存？」

方平叫在座幾位撇下所有賣片去外埠的選項，「不要想大陸、台灣，全都不要想」，然後問了一個大家都很想知的問題，「如果現在純拍香港電影能否生存？」（梁碧玲 攝）

現實歸現實，如果完全沒有外埠沒有出口，只有香港這市場，爾冬陞坦言︰「如果我自己做老闆？你叫我拿100萬出來開戲，然後沒有外埠市場，傻了嗎？100萬如果我拿來拍一部戲，額外再用30萬元做宣傳，都冇乜嘢好睇，沒有成效，甚至還要求傳媒幫忙。」

爾冬陞舉例指，例如有130萬的預算，要回本的話，票房至少要有3倍，亦即390萬。因為拍一部戲宣傳、租office、很多林林總總的行政費，「還要搞慶功宴，樣樣都是錢。」身邊的方平、黃斌及鄭保瑞都無奈笑指︰「那麼沒有慶功宴了，還開party嗎？」

爾冬陞坦言拍攝一部戲的成本很高，幾位監製就話，一部100萬的電影，就算最終收400萬票房，原則上都有很大機會要蝕錢。（梁碧玲 攝）

「其實有沒有疫情，香港電影已經好麻煩。」

幾位監製提到一部100萬的電影，就算最終收400萬票房，原則上都有很大機會要蝕錢，方平坦言︰「所以我是比較悲觀的，如果單靠香港電影。」正因為香港電影本來已存在很多問題，市場細、資金不足，轉去拍合拍片又不合觀眾口味，眼前似乎是一個死局，難怪方平都慨嘆︰「其實有沒有疫情，香港電影已經好麻煩。」

方平坦言仔對香港電影是比較悲觀的，「其實有沒有疫情，香港電影已經好麻煩。」（梁碧玲 攝）

爾冬陞寄語古天樂︰「睇住個荷包呀」

純靠本土電影生存的話，最重心的問題就是資金有限，投資港產片很大機會是倒貼錢的蝕大本項目，偏偏古天樂近年就成立電影製作公司，玩自家製作出心出力，推動本土電影。被問到會否替古仔擔心，爾冬陞透露有直接跟他說︰「喂，睇住個荷包呀，我有直接跟他說，當然他有拍很多廣告，或者他本人又不是揮霍，使費不大只是愛收藏。我亦不會打擊市場唯一這麼熱血的人，最多只能關懷一下。」黃斌也表示，古仔這樣熱心，是值得他們支持，爾冬陞就寄語︰「好心會有好報的。」

投資港產片很大機會是倒貼錢的蝕大本項目，偏偏古天樂就成立電影製作公司，玩自家製作出心出力，爾冬陞都話自己戥古仔擔心。（資料圖片）

電影是一門藝術但同時是一種商品，它所需的成本很高，不像畫畫只需筆和紙就可以隨心創作，方平以一個簡單易明的例子做比喻︰「大家去餐廳，是先吃飯再付款，但拍戲是要老闆先給一大筆錢，他當其時還是不知道自己會有甚麼『吃』，無可否認是一場很大的賭博。」

社會的變遷、警民關係的急劇轉變，警匪片作為港產片其中一個最重要的片種，未來的發展該 如何是好？（《門徒》截圖）

未來仲會有警匪片？

社會的變遷、警民關係的急劇轉變，警匪片作為港產片其中一個最重要的片種，未來又將如何是好？爾冬陞就認為最近還是處於「社會事件中」，事情還未成為歷史事件，不只導演、監製的個人睇法，這還包括投資方等等，在這個情況下，難以下定論。

「很難說，突然很多事件會敏感了，我都在想例如我的戲入面，《旺角黑夜》警察有打人，有賊贓，當時這是戲劇性，現在會否出問題呢？」而《門徒》入面也有海關捉到吳彥祖之後，瘋狂打他的情節，這些現在暫時沒有人試，不知反應會如何，可能會有一定的社會效應。「會否因為一場戲，有人歡呼、有人讉責？」現在是較難判斷，不同的劇情相信都會很易引起話題。而鄭保瑞就提到現在來說拍警匪片是較難處理，但香港人的適應力特別強，未必要所謂避重就輕，他覺得港人總會想到一些自己的方法去創作。