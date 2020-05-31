四大監製專訪｜新導演難大展拳腳　鄭保瑞：缺資金只能拍赤貧電影

香港電影經常被指青黃不接，港產片年產量屢創新低，除了因為資金緊絀影響拍攝題材，合拍片不得觀眾心之外，其實電影圈也有不少內患的問題。

電影監製爾冬陞、方平、黃斌及鄭保瑞接受專訪時就透露，近年的作品滿滿都是「有病的電影」，原來連在亞洲的影視展，「各地不同電影公司，都是買完片最後才走到香港的攤位。」同時，新導演缺乏訓練機會，令題材更局限，直接影響這工業的發展。

經常有人說「香港電影已死」，對這個工業的發展相當悲觀，電影監製爾冬陞、方平、黃斌及鄭保瑞接受專訪時就有分析港產片目前面對的問題。（梁碧玲 攝）

爾冬陞入行超過40年，見證香港電影的高低起跌，近年本土電影萎縮，本地電影新人斷層等問題持續。鄭保瑞舉例指，他接觸過一位新導演，「他想拍一個鏡頭，是演員後腦『嘭一聲』撞落去，他問我怎樣拍，是否真的要演員撞下去，我跟他說其實拍戲不是這樣的。」

爾冬陞入行超過40年，見證香港電影的高低起跌，他提到現在香港的電影愈拍愈細，「之前有人說，全部都是有病的電影。」他解釋題材的局限，是與製作費緊絀有關。（梁碧玲 攝）

新導演缺乏訓練機會

鄭保瑞指因為他們沒有接觸過動作拍攝，不知道可以借位拍攝。「我要為他們示範怎樣擺機位，怎樣拍。他們都告訴我，心裡很羨慕我們，可以經歷在中環開槍、飛車、爆破。他們是完全沒接觸過，因為現時的預算是不容許他們經歷這些。」

鄭保瑞慨歎新一代導演和電影工作者，都缺乏訓導機會，「我們經歷過在中環開槍、飛車、爆破。新導演們是完全沒接觸過，因為現在的預算是不容許他們經歷這些。」（梁碧玲 攝）

舊一代的電影人還有機會，在街上開槍、打架、劈友，拍攝技巧日日在街上訓練出來，鄭保瑞憶述︰「當年在晶哥那裡訓練，半年要拍五套戲，《古惑仔》都拍了兩部，我們是這樣訓練出來的。」幾位監製都表示現時的斷層是嚴重的，以前能夠培訓到這麼多工作人員及演員，大前提是因為有一定產量，才有相應的工作機會讓大家磨練。

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近年都是「有病的電影」

正因資金不足，可試的題材局限，所以鄭保瑞都提到，很難怪新一輩近年拍的多數都是同類型的細片，爾冬陞也指出現在香港的電影愈拍愈細，「之前有人說，全部都是有病的電影，《一念無明》講精神病，《麥路人》主角沮喪的，《淪落人》等，全都是這類片。」

他續說，因為這些片種的題材較寫實，在政府「首部劇情電影計劃」下，以200萬的製作費，的確較適合拍這種細片，「現在加了（製作費），350萬，我還有一部未開拍，不知道怎樣拍，很頭痛。」

《麥路人》由鄭保瑞監製，郭富城、楊千嬅、萬梓良、張達明、鮑起靜等演出，講述「麥難民」的故事。這是一部關注社會問題的電影，相信會引起大眾關注。（《麥路人》劇照）

「拍警匪片全都是錢來的」

說到底，在這個計劃之下，要拍到較商業的題材是不太可行的，「太空科幻片不能拍，想都不敢想，武俠片也拍不到，警匪片你拍不到，只要有警與匪，你知道開一槍要幾錢一粒子彈嗎？至少幾蚊一粒的。還有警車、救傷車，拍警匪片全都是錢來的。」

電影是一門藝術，但成本絕對是很昂貴，「很多需要商業元素的，例如一個爆破都需要錢，所以在規限下只能拍到某類題材。」

爾冬陞、方平、黃斌及鄭保瑞四位都是代表不同年代的資深影人，專訪期間他們也表示對香港電影的發展感到擔憂，甚至覺得工業「愈做愈縮」。（梁碧玲 攝）

香港電影成為買手的最後選擇

鄭保瑞透露，他聽過一些賣片的朋友分享，「現在去到影視展，當中有全亞洲不同電影公司，現時買手通常最後才走到香港的攤位，然後就會問︰『又是《一念無明》嗎？又是貧窮線以下的電影？』情況是這樣，行勻全亞洲電影公司才去香港（攤位），這幾年就是只有這類戲。可能因為我們市場細，預算少，大家只能拍這類題材，或者近年最出色的就是這類電影。」

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無可否認香港電影發展停滯不前，正如監製們所說實情是「愈做愈縮」，黃斌憶述在90年代中內地未開放的經歷︰「我和阿瑞去台灣，在晶哥的公司拍古裝片、三級古裝片，100萬拍一部，7日拍一部，總之完成它，這也是一個訓練。」

黃斌憶述在90年代中內地未開放，他與阿瑞去台灣尋找機會，「我們在晶哥的公司拍古裝片、三級古裝片，100萬拍一部，是個很好的訓練機會。」（梁碧玲 攝）

香港連AV市場都冇

講起三級片，爾冬陞提到30年前香港還有AV市場，其實都是工業的一部分。「絕對是本土生產，我不鄙視的，AV市場是一個很大的工業，但最後沒有向那條路走，拉斯維加斯每年都有個成人電影展，規模甚至比康城更大。」

爾冬陞入行超過40年，獲得過不少電影獎項，現時亦有培育及協助新導演及新一代的電影人。（梁碧玲 攝）

本地的新一代電影人出現斷層，缺乏訓練的機會，但內地反而有辦法便宜地拍戲，變相更多機會訓練，「內地的年青人裡面，包括動作指導、美術、服裝、梳頭，很多（技術）是香港人帶入去，香港的一級動作指導，（內地）現在出來接動作指導的不是他們的徒孫，是徒息了。」

幾位監製都覺得，本地的新一代電影人出現斷層，他們缺乏訓練的機會，但內地反而有辦法便宜地拍戲，變相更多機會訓練。（梁碧玲 攝）

這班年青人有自己的兄弟班，學院派有自己的同學，「他們拍戲有辦法可以較便宜，200萬一定拍到一部戲，甚至100萬都拍到。他們更是以月薪計，所以新導演在大陸拍戲是有優點的，例如兩個月時間，一部戲可以拍足60日，香港導演最多只能拍十幾廿日。」

內地的新導演相對有更多機會可以試不同題材，「他們好勤力，自行去學徐克『吊威也』的手法，還包括飛車、爆炸，他們拍網大（網路大電影）和網劇作多嘗試，當然會受傷要付出很大代價，但亦是不斷訓練自己。」

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據爾冬陞觀察，內地新一代導演拍警匪片、飛車，的確未夠成熟，但刀劍、「吊威也」和特技，其實已經掌握得到，「你再看他們的服裝和美術，時裝可能還欠少少，古裝基本上沒問題，所以當地的工作機會較多，他們叫做『練手』。」種種分析過後，香港電影圈的確面對很多內患問題，還未算上內地新一代影人的進步，以及其他地區電影業的追趕，難怪連小寶哥都坦言︰「目前的環境的確是個死局。」