韓國影后張美姬傳搭上前總統激嬲第一夫人　遭活摘子宮突然引退

年輕一代觀眾也許對張美姬這個名字感到陌生，但對50、60後韓國男士來說，她就是上一代的宋慧喬與全智賢。張美姬是三料影后，拍過逾80部影視作品，屬於國寶級演員，但有一單醜聞比其演藝成就更令人深刻，至今仍是韓國娛樂圈一大奇聞。

張美姬外貌與演技兼備，入行後迅速走紅。（網上圖片）

張美姬於1976年參與電影《成春香傳》（성춘향전）的女主角選拔，從276人中脫穎而出，一入行就擔正演出，往後張美姬的演藝事業發展得十分順暢，片約接踵而來。正當事業如日中天之際，張美姬於1982年突然引退，雖然她聲稱到當地進修，有傳聞指她被列入時任總統全斗煥的演藝人士黑名單中，被迫避走美國，但網上流傳仲有內情！

傳李順子（右）不滿丈夫全斗煥（左）鍾情張美姬而下毒手。（網上圖片）

當年盛傳全斗煥鍾情於張美姬，令第一夫人李順子十分妒忌，在1981年11月，張美姬拍攝劇集《路》時遭人綁架，幕後黑手正是李順子。最恐怖的是，張美姬被抓走後遭人活摘子宮，然後被送進男子監獄，全身赤裸地與男囚犯同監5日，受盡百般凌辱，湊巧的是，張美姬翌年到美國進修，時間線不謀而合。

年過60的張美姬風韻猶存。（網上圖片）

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往後張美姬矢口否認發生過上述事件，而她回國後事業再度起飛，更先後拿下百想藝術大獎、青龍獎及大鐘獎最佳女主角。踏入90年代，張美姬明顯減產，但直至去年仍有新作推出，現年62歲的她風韻猶存，但終身未嫁，不禁令人懷疑與綁架事件有關。