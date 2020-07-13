孟廣美成首位台灣女星踩入荷里活　曾遭外籍舊愛騙去過億身家

台灣名模孟廣美於90年代尾曾來港發展，除了行花生騷同拍廣告，仲拍埋港產片，觀眾未必記得她的演出，但對其高挑姣好的身材印象深刻。不過孟廣美最出名的事跡，要數被意大利籍前夫騙盡5億台幣身家，人財兩失轉往內地發展，一度成為新聞人物。

孟廣美第一次拍戲就是荷里活大製作，與男神李察基爾有大膽演出。（電影截圖）

重溫孟廣美大膽演出

+ 24 + 23 + 22

現年52歲的孟廣美為模特兒出身，為首位登上米蘭時裝周的台灣名模。1997年獲荷里活導演Jon Avnet相中，出演電影《Red Corner》，戲中飾演勾引男主角李察基爾的艷女，第一次拍戲就有全裸鏡頭。孟廣美成為首位到荷里活拍戲的台灣女星，人氣隨之增高，之後曾來港拍戲，之後亦參演過另一部荷里活大作《盜墓迷城3》（The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor）。

孟廣美被Corrado Riccio騙去全副身家。（視覺中國）

事業發展順風順水，孟廣美的情路卻相當不平坦，跟舊愛吳大維分手後，孟廣美跟早前已相識的意大利珠寶商人Corrado Riccio相戀，男方在女方因父親罹患絕症時大獻慇勤，並趁孟廣美生日時送上心意十足的禮物求婚，雖然兩人未有註冊，但孟廣美已視Corrado Riccio為終身伴侶。

孟廣美（右）曾被封為「香港十大名模」。（廣告圖片）

不過世事往往就是如此戲劇性，孟廣美有日無意發現另一半竟想夾帶私逃，烈來此前Corrado Riccio向她及其他共30名投資者募集了4000萬歐元資金，聲稱投資失敗要「走佬」，仲表明要跟孟廣美分手。據孟廣美後來上節目憶述事件，她將近5億台幣的資產全交給Corrado Riccio，這筆錢包括亡父留下來的遺產。

+ 11 + 10 + 9

孟廣美曾成功說服Corrado Riccio留下來，但最終男方仍是逃之夭夭，財產化為烏有，人生跌至谷底。之後孟廣美轉往內地發展，認識了富商吉增和，二人相戀十個月便決定結婚，婚後工作大減，專心當少奶奶享福，可謂苦盡甘來。