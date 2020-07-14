《吉列合唱團 》Naya湖泊失蹤5日後找回遺體　4歲仔目擊遇溺過程

紅極一時的美劇《吉列合唱團》 （Glee）中，飾演啦啦隊員Santana Lopez一角的33歲女星Naya Rivera，早前被報稱上星期三在湖泊失蹤，獨留4歲兒子在船上，囝囝表示母親落水游泳後就沒有再回來，連日來當地警方進行搜救和打撈行動，最終警方在湖中打撈一具屍體，證實就是失蹤五日的Naya。

Naya Rivera享年33歲。（劇照）

在Naya Rivera跟兒子遊湖後失蹤，警方先進行搜救行動不果，由於她在湖泊中央失蹤已超過36小時，警方確信她溺水遇害，前後出動近百人進行打撈行動，最終於5日後尋回屍體，而Naya Rivera家人抵達她失蹤的湖泊時，媽媽跪在碼頭地上痛哭，爸爸到場後一路狂奔到湖邊，不斷往臉上潑水，表現絕望。

Naya Rivera 4歲的囝囝自言親眼看到媽媽在沒有救生衣的情況跳下水游泳。（Getty Images）

另外4歲的囝囝已由Naya Rivera前夫接回家，根據他憶述Naya Rivera是在沒有穿救生衣的情況下跳落水游泳，而他亦十分清楚地講出媽媽在他眼前沉到水底，之後就再也沒有浮過上水面，有消息指該湖泊在20多年來曾有10多個遊客遇溺的案例，警方將於日內面見傳媒交待細節。