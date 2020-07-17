【九五至尊】盤點江華經典電影演出　曾奪金像獎最佳新演員

TVB近日重播經典劇集《九五至尊》，劇中江華飾演的雍正帝，由清代穿越到現代，鬧出不少笑料，他認真地搞笑的演技，深得觀眾歡心，不單收視高企，更為他贏得「我最喜愛的電視角色」獎項。相信觀眾都對江華的劇集演出印象深刻，但他其實也有接拍電影，拿過香港電影金像獎「最有前途新人」！

成日話江華扮劉華，但年輕嘅佢又有啲似古天樂。（劇集截圖）

江華曾於1984年參加《第3屆新秀歌唱大賽》，成功擠身三十強後退賽，翌年參加亞視藝員訓練班而正式入行。在亞視年代江華已踩入電影圈，於1989年首次演出電影《但願人長久》便當上男主角，這部作品本來是港台劇集，電影版為港台60周年紀念作品，當年票房只有90幾萬。

江華為了演癌症病人刻意減肥及剃頭。（電影截圖）

電影講述消防員江家和（江華飾）本身有個幸福家庭，可惜不幸患上鼻咽癌，面對病魔他勇敢搏鬥，但現實卻將他打敗——父親意外身亡、弟弟事業失敗，他為了幫補家計兼職去揸的士，卻因為過於操勞而患上肺癌，跌入絕望的谷底，但冷靜過後，決定面對現實，與家人渡過最後的日子。

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導演單慧珠拍港台劇《獅子山下》出身，《但願人長久》亦似足加長版的《獅子山下》，對當時動作片當道的港產片圈來說，票房低迷亦不意外。戲中江華由頭帶到尾，為了演活癌症病人而特意減去20磅並剃光頭，加上在電視圈已浸淫幾年，演技明顯比一般新人超班，難怪力壓單立文及龍方等人奪得香港電影金像獎的「最有前途新人」獎。

江華在《不道德的禮物》與鄭伊健飾演兄弟，同時愛上邱淑貞。（電影截圖）

不過往後江華在影圈未能大展拳腳，沒拍過什麼代表作，最出名要數1995年在王晶監製的《不道德的禮物》中，飾演迷戀邱淑貞的傷殘有錢佬；反之江華在電視界發展得順風順水，尤其過檔TVB後人氣急升，成為一線小生。