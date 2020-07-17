6歲男孩奮力護妹被狗咬至毀容　《復仇者》出動拍片送暖︰好勇敢

7月14日Super Girls隊長Aka（趙慧珊）到流浪狗場做義工時不幸被狗咬傷，嘴唇縫了九針險毀容，而日前在外國同樣有位年僅6歲的小男孩Bridger奮力保護妹妹，以致臉部被狗嚴重咬傷。事後他更講出：「當下只覺得如果有人必須死，我認為應該是我。」事件爆出後引起Marvel演員基斯伊雲斯（Chris Evans）、基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）和湯賀蘭（Tom Holland）等人的關注，紛紛為Bridger送上支持和鼓勵。

Bridger Walker被咬到要縫逾90針，Anne Hathaway看到後分享了故事，更幫他TAG了復仇者們。（「annehathaway」圖片）

基斯伊雲斯為Bridger送上一個美國隊長的盾牌作鼓勵。（BD Twitter影片擷圖）

Bridger被咬後有着起過蜘蛛俠的戰衣，更有戴上美國隊長的面具，而當他們得知事件後，都有分別為Bridger拍下鼓勵影片，基斯伊雲斯更講到會送出正式的美國隊長盾給他，而湯賀蘭更有跟Bridger視像對話！

當中基斯伊雲斯在片中講到：「你是位英雄，你的行為勇敢又無私，你妹妹非常幸運有你這位哥哥，你父母會為你而感到驕傲。我會寄給你一個美國隊長的盾牌，因為你值得擁有它！」

「變形俠醫」麥克雷法路（Mark Ruffalo）都有留言大讚Bridger將別人的安全看得比自己重要，是他見過最英勇的人。

基斯咸士禾夫大讚Bridger的勇氣出人意料且令人敬佩。（影片擷圖）

另外，「雷神」基斯咸士禾夫就有拍片：「你的勇氣出人意料且令人敬佩，我們都愛你，在此為你送上我們的支持，請你要堅強下去。」更有寫下「你是我的英雄」。

Bridger聽到湯賀蘭邀請他去《蜘蛛俠3》的拍攝片場觀看時，面露笑容。（影片擷圖）

而當湯賀蘭跟Bridger視像聊天時，他換上了蜘蛛俠的戰衣，湯賀蘭大讚：「你真的非常勇敢，我們為你感到驕傲，你的妹妹非常幸運因她擁有你。」而當湯賀蘭問到Bridger誰是他最喜歡的復仇者成員時，他思考了一會都未有回應，引起現場陣陣笑聲，湯賀蘭自言：「應該知蜘蛛俠」，Bridger的媽媽代他回應：「這是對的。」後來湯賀蘭更親自邀請Bridger可以去到《蜘蛛俠3》的拍攝片場睇佢地拍戲，他：「你可成為我永遠的客人。」這時Bridger露出了興奮又難以置信的表情，逐漸見到他露出笑容，希望Bridger接下來可以逐漸康復。

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同場加映：Super Girls隊長Aka被狗咬恐毀容