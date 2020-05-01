湯賀蘭IG直播玩Marvel問答遊戲籌款　傻到畀曬答案影迷睇都唔知

「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）日前為「Brothers trust」籌款，在個人IG直播跟影迷大玩Marvel問答遊戲，問完題目後更會即場隨機抽影迷加入直播，一同公布答案，最終「Brothers trust」更會送出10張《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）海報。

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贏出而又被揀中的10位幸運兒將可獲得10張《蜘蛛俠：決戰千里》海報。（官方海報）

湯賀蘭在問答遊戲中問過「Tony Stark造過多少套裝甲？」、「紅女巫原本的名字是甚麼？」、「Jarivs全名是甚麼？」等等，不過在他開直播時，細佬Harry Holland和助手Harrison Osterfield都要衝入他的房間多多提醒。

湯賀蘭多次問完問題都會曬出答案。（Tom Holland IG）

首先湯賀蘭十分貼心將問題寫在紙上，不過在鏡頭前文字會左右倒轉，他唯有重複多次讀出答案，其後問題紙的背面其實寫有答案，他在發問完後經常性都會不小心將答案暴露在鏡頭前，細佬第一次開門叫他不要再俾大家睇到答案，不要翻起問題紙，問完直接拿開。

隨後湯賀蘭覺得就這樣問題較為單調，精心揀了《銀河守護隊》的音樂跟大家一起聽，誰知細佬再一次開門提醒他音樂太大聲，其後更有影迷留言叫他關閉音樂，因為完全聽唔到佢問咩。雖然直播看似問題多多，不過大家都讚湯賀蘭傻得來又很可愛！

細佬Harry Holland兩次衝入湯賀蘭房提佢。（Tom Holland IG）