《聖地牙哥漫畫展2020》改網上直播　影迷有機同步睇Marvel新預告

受新冠肺炎疫情影響，原定於6月舉辦的聖地牙哥國際漫畫展2020（2020 Comic-Con International: San Diego）早於4月宣布取消並會在 2021 年重新回歸，不過昨日（11日）有消息指原定取消的《聖地牙哥國際漫畫展2020》，將會改為網上直播，即時令影迷增添樂趣！

今年《聖地牙哥國際漫畫展2020》將會改為網上直播且不收費。（官方圖片）

今次網上直播的SDCC 2020將不設任何限制，供大家免費「入場」，是50年來首次讓世界各地的影迷都可以參與其中！SDCC 2020將於7月22日開幕，為期5天，直到26日閉幕。而SDCC 2020跟以往一樣，會有漫畫、遊戲、電視劇、電影以及很多不同種類的綜藝等等，更特別設有家居cosplay比賽和線上購買會場限定產品等！

相信最令人期待和吸引的是，今年全球都可以同步搶先睇Marvel公開的獨家片段，今年或有機會睇到《黑寡婦》、《上氣》、《永恆族》、《WandaVision》、《Loki》、《雷神奇俠4》等等的片段，唔洗等到頸都長埋！