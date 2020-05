Marvel「控訴者羅南」李佩斯拍《飛虎》　曾全裸演百老匯舞台劇

TVB新戲《飛虎之雷霆極戰》上周開播,今集請來外國大牌演員李佩斯(Lee Pace)出演MI6特工,Lee Pace一向高大靚仔有型,先後參演多部荷里活賣庭作,包括《吸血新世紀》系列、《哈比人》中的「精靈王」、最近更出演了Marvel Studios超級英雄片《Marvel隊長》(Captain Marvel),擔任反派「控訴者羅南」(Ronan the Accuser)一角,今次請到Lee Pace真係好難得啊!

TVB新戲《飛虎之雷霆極戰》請來曾任「精靈王」和「控訴者羅南」的Lee Pace強勢加盟。(資料圖片)

2018年11月4日Lee Pace來港拍劇。(Lee Pace IG)

Lee Pace在《哈比人》中出演的「精靈王」靚絕全戲,凡是女生都想嫁給他,不過他早在2018年受訪時表示分別曾與男、女性都有交往過,公開承認自己是雙性戀。事實上在2012年,跟Lee Pace一同出演《哈比人》的「磁力王」伊恩麥基倫(Ian McKellen)早已揭Lee Pace是位男同志,但當時他就未有公布出櫃,直到2018年3月5日Lee Pace才在Twitter上正式表明出櫃。

為了舞台,Lee Pace願意全裸上陣。(網上圖片)

講到Lee Pace最振撼的演出必數他在百老匯《Angels in America》舞台劇上全裸演出,這是一套久負盛名的同性戀題材舞台劇,他是位深櫃的摩門教律師,在選擇出櫃和照顧患有精神病的妻子之間掙扎。

但當他選擇去瘋狂地追求一名男子時,在他面前將所以衣物都脫光,並痛苦地喊:「Anything,I will give up anything for you.」(我會為你放棄所有。)

有影迷在分享自己當時睇劇時,除了看到他360度無死角的裸體外,更真正感受到他是個戲瘋子,在整套劇中只有他是唯一一個全裸的角色,將一個被道德和宗教枷鎖鉗制住的人,願意一絲不掛地站在一個不愛他的人面前,完全能感受到他帶出的張力。

