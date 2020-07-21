【Marvel】官方宣布三劇集押後上線　第四階段今年隨時凍過水？

Marvel電影宇宙第四階段原定由施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）及佛羅倫斯佩芝（Florence Pugh）主演的《黑寡婦》（Black Widow）揭開序幕，可惜全球受COVID-19新型冠狀病毒肺炎肆虐，電影被迫延期至11月上映。禍不單行，近日官方公布《The Falcon and the Winter Soldier》、《WandaVision》及《Loki》這三部劇集都要押後上架。早前有外媒報導，如果疫情沒有緩和跡象，美國戲院或要待明年年中才有望全面復工，Marvel Studios好大機會未能在今年展開第四階計畫。

《黑寡婦》受COVID-19新型冠狀病毒肺炎影響，電影被迫延期至11月上映。（《黑寡婦》劇照）

由新任「美國隊長」安東尼麥基（Anthony Mackie）及「寒冬戰士」施巴斯坦史丹（Sebastian Stan）主演的《The Falcon and the Winter Soldier》原定今年8月在Disney+首播。可是劇集曾受新冠肺炎影響而暫停拍攝，雖然早前曾傳出劇集準備在捷克復工，可惜仍未能趕上進度，皆因據外媒《The Direct》指出，劇組還要到佐治亞州亞特蘭大進行補拍，迪士尼暫時未公布劇集最新上架時間。

《The Falcon and the Winter Soldier》原定今年8月在Disney+首播，可惜拍攝進度受疫情影響，劇集首映被迫押後。（《The Falcon and the Winter Soldier》劇照）

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另外，據《Entertainment Weekly》報導，如果《The Falcon and the Winter Soldier》拍攝順利的話，迪士尼將會「盡快宣布劇集首映日期」。一般估計《The Falcon and the Winter Soldier》將取代《WandaVision》原本12月的播放檔期。至於《WandaVision》及《Loki》，前者或押後到2021年初上線；而後者則順延至2021年尾上線，但一切有待官方公布最新計畫。

《WandaVision》原定會在今年年尾上架，而《Loki》則原定在2021年初上架。（《Loki》劇照）

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