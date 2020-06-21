【Marvel】《Loki》首集劇情曝光？　邪版雷神在另一宇宙弒父奪位

由湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）主演的Marvel劇集《Loki》在今年一月開拍，可惜受COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情影響，劇組最終在三月宣布暫停拍攝。雖然拍攝受阻，但近日有知情人士在社交平台劇透了劇集的內容。雖然暫未知劇透是否屬實，但劇集早在一月時已開始拍攝，這或證明了劇組已完成修改劇本。

湯赫度斯頓主演的Marvel劇集《Loki》有傳下月將會復拍。（Getty Images）

據Youtube頻道The Cosmic Wonder稱，《Loki》不只會引入女版洛基，還會引進邪惡版雷神。前者已經得到證實，因為在劇集首波流出的片場照中，英國女星Sophia Di Martino穿上了洛基的戲服；至於後者有傳是來自另一個宇宙的雷神：「《Loki》劇集將從時間變異管理局（Time Variance Authority）的審訊室開始，當時時間變異管理局捉了手持宇宙魔方的洛基，而時間變異管理局特工Mark向局方介紹洛基。在洛基還押時間變異管理局期間，局方把《復仇者聯盟》時，即紐約之戰，全歸咎於洛基。因為當時打開了蟲洞，而蟲洞也導致了其他宇宙的出現，所以最後問題要由時間變異管理局解決。之後特工Mark開始尋找「Zero Time Zone」（暫譯：零時區）。

在Marvel劇集的首條預告中，《Loki》的內容並不多。（《Loki》劇照）

據The Cosmic Wonder續指出，這個「Zero Time Zone」沒有時間，使用者可以任意回顧已經發生的事件。特工Mark將洛基帶到「Zero Time Zone」，並向他講解打開蟲洞如何創造出多重宇宙。其實早在超級碗時釋出的預告，當時都見到洛基身穿時間變異管理局的制服。

《Loki》流出的片場照，Sophia Di Martino飾演女版洛基，而奧雲威爾遜則是特工Mark。（IMDb 圖片）

之後時間變異管理局期間向洛基展示出這蟲洞如何創造出三個不同的宇宙，當中包括原來的宇宙、另一個地球及量子災難衍生的宇宙。所以時間變異管理局需要洛基幫助解決這問題。洛基當然拒絕，並差點透過宇宙魔方再次逃走。可是特工Mark把時間倒退，回到第一幕的審訊室。當時特工Mark把洛基獨自留在房間，枱上有一份文件記載著奧丁、芙瑞嘉及洛基死於魁隆手上。洛基見到另一個時間線的自己被魁隆殺死。之後一位名叫Mr. Mills角色登場。據了解，這角色將由Richard E. Grant飾演。

《Loki》將會帶大家重回紐約之戰。（《復仇者聯盟》劇照）

之後Mr. Mills帶洛基去第二間房間，而房內再出現新角色Mobius，他是特工Mark的複製人。他監視「The Fault for information」，並叫特工Mark尋找女版洛基，而在這條線，洛基殺死了雷神。之後他們回到洛基的房間，並要求神的協助。之後特工Mark、洛基和時間變異管理局的士兵落到另一個地球的時間線。當時他們見到女版洛基，而她試圖阻止某事發生。之後在回憶中，見到邪惡版的雷神弒父，企圖奪取皇位。