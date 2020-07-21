《戀戰沖繩》20年｜張國榮親搵王菲先拍得成　原有位影后準備補上

由陳嘉上執導，張國榮、梁家輝、王菲以及黎姿主演的《戀戰沖繩》上映至今已20周年，全戲都在日本沖繩進行拍攝，哥哥更憑該戲2002年度日本香港電影通信最佳男演員。

《戀戰沖繩》上映至今已20周年。（網上圖片）

關於《戀戰沖繩》有數個鮮為人知的趣事，如王菲在該戲中就首次獻出自己的銀幕初吻；電影外景又幾乎全程在沖繩拍攝，幸得當地觀光振興會的協助，劇組不但獲安排入住沖繩的酒店，更獲准在兩間總統套房拍攝兩天。陳嘉上曾表示整套戲的劇本基本上是邊拍邊寫，所以當時開拍時根本不知道電影的結局等等。

全憑張國榮才請來了王菲參演《戀戰沖繩》。（電影劇照）

開拍都未知結局點寫

但對於此戲最難得的是陳嘉上邀請到張國榮，而當初《戀戰沖繩》最初只是一個構想，直到影片拍攝結束都沒有一份完整的劇本，而他只是跟張國榮講到自己有個想法，大概想拍一部點樣的戲，但仍未寫劇本，就連資金都未想好要怎樣處理，反而張國榮聽完這個概念已經願意演出，更幫陳嘉上找來王菲做女主角。

陳嘉上都有講過由於戲中的女主角是個很難捉摸的女人，王菲就正正有這種特質。陳嘉上︰「第一時間便想起她，不過自己請不動，最終要靠人緣極好的張國榮代勞，王菲才欣然參演。」他曾提及自己當初跟王菲傾角色時，很擔心她拒絕，幸好她樂意答應，而王菲自言不太懂演戲，但這正正是導演所要求的感覺。

張國榮跟王菲本身就是好朋友，更是麻雀腳。（電影劇照）

張國榮︰「我們是朋友更是雀友」

翻看多年前的電影訪問，張國榮在接受日本電視台採訪時講到：「王菲是個很特別的女孩，我們是朋友更是雀友。」而陳嘉上都有講到《戀戰沖繩》拍到最後，大家都變成好朋友，是他拍這套戲的最大得著，而電影最終賣不賣座亦已不重要了。

據知陳嘉上為了王菲，更將原定的人物角色作出改動，原先梁家輝和張國榮的角色是對調的，但王菲答應演出後，陳嘉上馬上打電話給張國榮講出心中所想，覺得現在的角色版本比較合理，畢竟大家都是好朋友，可以毫無顧忌地邊飲酒邊討論角色分配，這也對王菲來說會較為舒服。

陳嘉上表示很想跟張曼玉合作一次。（電影劇照）

另外陳嘉上都有表示要是王菲最終拒絕演出該戲的話，自己會考慮找張曼玉，一來自己很喜歡她的電影，加上張曼玉和張國榮都十分合拍，再者就是自己心心念念想跟她合作一回，不過直到今時今日兩人仍是未有合作過，相信是陳嘉上未能完成的一大心願。