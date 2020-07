Netflix網站竟暗藏密碼！　19道「隨意門」一按即睇最感興趣影集

近日新冠肺炎疫情於社區出現第三波爆發,周六(18/7)單日已錄得逾120宗感染,確診個案總數高達1,778宗,今日(19/7)亦新增過百宗確診,超越2003年沙士。人心惶惶,很多市民都情願留在家中避疫。假如長期「被困」生活苦悶,而閣下又是Netflix擁躉,就要細讀這篇點播秘訣。

撰文:游大東

假如長期「被困」生活苦悶,而閣下又是Netflix擁躉,就要細讀這篇點播秘訣,尋找自己最有興趣的影集種類慢慢欣賞。(Getty Images)

大家或者好奇:Netflix點播嘅嘢,使鬼學咩?問題在於,很多時我們打開Netflix主介面,見到大量影集,左撳右撳,花多眼亂,除非你願意用長時間由頭Loop到落尾,不然很多時只會看到精選推介,如果有一道「隨意門」可以一秒間直接跳到自己有興趣點播的頁面,豈不快哉?

機會嚟喇,飛雲!早前英國《獨立報》(The Independent)影視娛樂文化記者Jacob Stolworthy撰寫了一篇報道,標題為《Netflix secret codes: How to access hidden films and TV shows on the streaming service》,指出原來Netflix本身暗藏「密碼」,只要在「類別」(Genre)的網址(www.netflix.com/browse/genre/)最後加上不同「分類數字」(Category Code),就可以直接找到很多平時在精選頁面看不見的「隱藏影集」。

英國《獨立報》(The Independent)影視娛樂文化記者Jacob Stolworthy上月初撰寫了一篇報道《Netflix secret codes: How to access hidden films and TV shows on the streaming service》,指出原來Netflix暗藏「密碼」,內裏有大量平時在總介面「看不到」的影集可供點播。(independent.co.uk截圖)

報道中,Jacob Stolworthy詳細列出多條影集分類連結,包括「動作及冒險」(Action & Adventure)、「動畫」(Anime)、「兒童及家庭電影」(Children & Family Movies)、「喜劇」(Comedies)、「Cult片」(Cult Movies)、「紀錄片」(Documentaries)、「劇集」(Dramas)和「非英語電影」(Foreign Movies)等等,總數達200多項,分類相當仔細,只要按號碼尋找,必定找到一兩套心水。

報道指,這些「Secret Codes」只適用於網站版,手機App版無法使用。(VCG)

記者試過點擊「希臘電影」,但頁面沒有出配任何選擇。(Netflix截圖)

其中最吸引記者的是「外國電影」一欄,原來Netflix一直有提供通常只在電影節才有機會上映的東歐、荷蘭、德國、意大利、比利時等小眾作品,但留意,上述秘技只限網站版,手機版未能使用,而部份連結僅得一套作品上架,部份甚至沒有作品,比如「實驗電影」(11079)和「希臘電影」(61115),打開連結後沒有提供選擇,相信是地區問題,如果是香港以外地區的Netflix用戶打開同一連結,會找到上架影集。

根據報道,試了幾條連結,發現有些電影頗吸引,比如意大利電影一欄,有今年新作《情場玩家》(The Players,原名Gli infedeli),是一套幾個小故事串連而成的電影,講述蠢男人偷食,被另一半揭發的「喜劇」。至於「信仰及靈學」(Faith & Spirituality Movies/52804)又是甚麼?好奇之下按下去,畫面顯示畢彼特的舊作《西藏七年》(Seven Years in Tibet)。

利用Netflix在「Secret Codes」,可以找到很多歐洲電影,例如意大利電影《情場玩家》(Gli Infedeli)。(網上圖片)

至於「信仰及靈學」(Faith & Spirituality Movies/52804)又是甚麼?好奇之下按下去,畫面顯示畢彼特的舊作《西藏七年》(Seven Years in Tibet)。(網上圖片)

想知道19個主分類還有哪些?就要點擊以下圖輯: