Netflix網站竟暗藏密碼！　19道「隨意門」一按即睇最感興趣影集

近日新冠肺炎疫情於社區出現第三波爆發，周六（18/7）單日已錄得逾120宗感染，確診個案總數高達1,778宗，今日（19/7）亦新增過百宗確診，超越2003年沙士。人心惶惶，很多市民都情願留在家中避疫。假如長期「被困」生活苦悶，而閣下又是Netflix擁躉，就要細讀這篇點播秘訣。

撰文：游大東

假如長期「被困」生活苦悶，而閣下又是Netflix擁躉，就要細讀這篇點播秘訣，尋找自己最有興趣的影集種類慢慢欣賞。（Getty Images）

大家或者好奇：Netflix點播嘅嘢，使鬼學咩？問題在於，很多時我們打開Netflix主介面，見到大量影集，左撳右撳，花多眼亂，除非你願意用長時間由頭Loop到落尾，不然很多時只會看到精選推介，如果有一道「隨意門」可以一秒間直接跳到自己有興趣點播的頁面，豈不快哉？

機會嚟喇，飛雲！早前英國《獨立報》（The Independent）影視娛樂文化記者Jacob Stolworthy撰寫了一篇報道，標題為《Netflix secret codes: How to access hidden films and TV shows on the streaming service》，指出原來Netflix本身暗藏「密碼」，只要在「類別」（Genre）的網址（www.netflix.com/browse/genre/）最後加上不同「分類數字」（Category Code），就可以直接找到很多平時在精選頁面看不見的「隱藏影集」。

英國《獨立報》（The Independent）影視娛樂文化記者Jacob Stolworthy上月初撰寫了一篇報道《Netflix secret codes: How to access hidden films and TV shows on the streaming service》，指出原來Netflix暗藏「密碼」，內裏有大量平時在總介面「看不到」的影集可供點播。（independent.co.uk截圖）

報道中，Jacob Stolworthy詳細列出多條影集分類連結，包括「動作及冒險」（Action & Adventure）、「動畫」（Anime）、「兒童及家庭電影」（Children & Family Movies）、「喜劇」（Comedies）、「Cult片」（Cult Movies）、「紀錄片」（Documentaries）、「劇集」（Dramas）和「非英語電影」（Foreign Movies）等等，總數達200多項，分類相當仔細，只要按號碼尋找，必定找到一兩套心水。

報道指，這些「Secret Codes」只適用於網站版，手機App版無法使用。（VCG）

記者試過點擊「希臘電影」，但頁面沒有出配任何選擇。（Netflix截圖）

其中最吸引記者的是「外國電影」一欄，原來Netflix一直有提供通常只在電影節才有機會上映的東歐、荷蘭、德國、意大利、比利時等小眾作品，但留意，上述秘技只限網站版，手機版未能使用，而部份連結僅得一套作品上架，部份甚至沒有作品，比如「實驗電影」（11079）和「希臘電影」（61115），打開連結後沒有提供選擇，相信是地區問題，如果是香港以外地區的Netflix用戶打開同一連結，會找到上架影集。

根據報道，試了幾條連結，發現有些電影頗吸引，比如意大利電影一欄，有今年新作《情場玩家》（The Players，原名Gli infedeli），是一套幾個小故事串連而成的電影，講述蠢男人偷食，被另一半揭發的「喜劇」。至於「信仰及靈學」（Faith & Spirituality Movies／52804）又是甚麼？好奇之下按下去，畫面顯示畢彼特的舊作《西藏七年》（Seven Years in Tibet）。

利用Netflix在「Secret Codes」，可以找到很多歐洲電影，例如意大利電影《情場玩家》（Gli Infedeli）。（網上圖片）

至於「信仰及靈學」（Faith & Spirituality Movies／52804）又是甚麼？好奇之下按下去，畫面顯示畢彼特的舊作《西藏七年》（Seven Years in Tibet）。（網上圖片）

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