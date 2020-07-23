雷神嬲輸咗「最好的Chris」畀基斯派恩　二人拍《Star Trek》結怨

Marvel粉絲都知道自家電影中有3位叫做Chris的演員，當中包括「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）、「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）以及「星爵」基斯柏特（Chris Pratt），三人毫不介意撞名，更以非常友好的關係一同拍攝、聚會、做善事，「美國隊長」曾被導演大讚係「the best Chris」，然後基斯伊雲斯沾沾笑話其他Chris冇用，但都冇激嬲人。

點解今次基斯咸士禾夫會嬲阿Chris呢？

Chris嬲咗阿Chris啊。（劇照）

原來Chris係嬲咗呢個Chris。（《神奇女俠》電影劇照）

其實除了Marvel有Chris之外，DC都有位Chris Pine（基斯派恩），他更是「神奇女俠」姬嘉鐸（Gal Gadot）戲中的愛人，但係今次關第4位Chris咩事呢？

據《New Idea》報導，近日基斯派恩有戴口罩出門行街，又有去獨立書店買走一大袋書，被大讚是「荷里活最好的Chris」，但就正因這個名譽令到基斯咸士禾夫感到不滿！

據知Chris不滿Chris被大讚係「荷里活最好的Chris」。（網上擷圖）

兩位Chris原來早有心結？

要數兩人的淵源就要睇返2009年兩人都有演出的《星空奇遇記》，當時基斯咸士禾夫扮演基斯派恩所演James T. Kirk的爸爸George Kirk，不過George Kirk在James T. Kirk出世前就已經壯烈犧牲，看似沒太多機會交流的兩人，未至於會因此結怨，但原來兩人在片場中已暗有不滿。

兩位Chris早在《星空奇遇記》中結怨。（電影劇照）

由於在2009年，基斯咸士禾夫仍未演出「雷神」一角，不是荷里活中的大紅人，所以基斯派恩沒有將他放在眼內，令到基斯咸士禾夫自覺被冷落且頗為難受。

後來基斯咸士禾夫在2011年演出《雷神奇俠》後聲名大噪，原本電影方在續集《星空奇遇記：黑域時空》開出比起首集很多優良待遇，但同時引起基斯派恩的不滿，從此兩人埋下心結。

所以即時電影方想再拍《星空奇遇記》的後續故事，應該都冇機會，因為較早前曾有傳希望讓基斯咸士禾夫回歸，跟基斯派恩一齊做男主角，但就因為基斯咸士禾夫拒絕的關係，一直令電影卡在洽商階段，令該戲冇法開拍。

基斯咸士禾夫演出「雷神」一角後紅起。（電影劇照）