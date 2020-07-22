永恆族｜馬東石曬全新片場相　Marvel總裁歡迎卡曝光好有心

Marvel超級英雄片《永恆族》（The Eternals），暫定下年2月開畫，電影卡士超強，雲集多位大星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）、理察麥登（Richard Madden）、傑夏寧頓（Kit Harington）、墨西哥女星莎瑪希恩（Salma Hayek）及韓國男星馬東石。

馬東石日前就在社交平台分享他去年在倫敦拍攝《永恆族》時的幕後花絮照片，當中更見到Marvel公司總裁Kevin Feige送上的歡迎卡，好有心！

《永恆族》暫定延後到2021年2月12日才上映。（Getty Images）

馬東石日前在Instagram上載了幾張去年在倫敦拍攝《永恆族》的幕後花絮相片，可見他身處在片場的休息車，車裡相當豪華，他更留言指：「《永恆族》將於下年2月上映，與你們分享一些上年在倫敦片場的相片，Gilgamesh的休息車、Marvel的歡迎信、Gilgamesh的椅子，謝謝你們的支持！」

馬東石分享的Marvel歡迎信是由Marvel總裁Kevin Feige及其他監製送贈，寫上：「親愛的東，歡迎你來到Marvel Studios的大家庭！」馬東石的貼文吸引近10萬讚好，不少粉絲都表示相當期待這部大作。