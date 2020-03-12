《永恆族》要幫Marvel拓闊觀眾層面　破格加插大型Bollywood歌舞

荷里活電影愈來愈講求多元化，Marvel的《永恆族》（The Eternals）可算是一次過滿足晒幾個願望，電影不只會首次出現聾啞英雄、又有同志英雄誕生。 早前曾傳出戲中會有寶萊塢（Bollywood）的歌舞場面，而這個消息最近就由演員之一的Kumail Nanjiani證實，仲大爆場面涉及超過半百人，似乎相當浩大。

巴基斯坦裔男星Kumail Nanjiani近日大爆《永恆族》會有寶萊塢（Bollywood）的歌舞場面。(GettyImages)

Marvel Studios今年將會有2套電影排住隊上映，《黑寡婦》（Black Widow）以及《永恆族》（The Eternals）都相當令大家期待。巴基斯坦裔男星Kumail Nanjiani在戲中飾演身懷宇宙異能的Kingo，最近他接受訪問就大爆《永恆族》如何有別於以往的MCU電影。

《永恆族》一直都是相當神秘的計劃，據知今次他會減少使用綠幕拍攝以及靠特效製作畫面，反而會拍多些真實場景。而Kumail最近接受外媒訪問時就表示，今次片中大部份背景都設於現代，也有透露他的角色細節「片中絕大部份都設於現代，舉例來說，我的角色便認為：『好吧，我們必須保持低調，沒有人能知道我們的存在。』但我就變成了寶萊塢的巨星，這是我的秘密身分。」

有指《永恆族》更會是《復仇者聯盟4》的2.0，繼續將故事延續下去。（GettyImages）

Kumail也提到對於能夠與很多南亞演員一起拍攝那場歌舞戲時是相當感動，因為南亞人本來就很少出現在電影的世界裡，但這場戲卻有如此多人。」他又指，這場歌舞大場面是有52人一齊跳舞，他更為了這場戲特別去上舞蹈課，絕對是經過苦練。《永恆族》將於2020年11月6日上映。