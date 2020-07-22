【正義聯盟】Zack Snyder暗示導演版終極片長　或超過3.5小時

《正義聯盟》（Justice League）導演Zach Snyder早前接受YouTube頻道《Beyond the Trailer》訪問時透露《正義聯盟》導演版的最新消息。除此之外，他又談及由羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演的新版《蝙蝠俠》（The Batman）。

導演Zach Snyder早前接受YouTube頻道《Beyond the Trailer》。（網上擷圖）

導演Zack Snyder最近接受《Beyond the Trailer》的線上訪問，談到《正義聯盟》導演版的片長將超過3.5小時：「我曾表示導演版片長大約214分鐘，從目前狀態來說，最終的導演版片長會比現在更長。」他指出希望可以將最好的一面呈現給觀眾看：「很期待可以把這些新元素帶給影迷，當他們看到這些既瘋狂又精彩的畫面時，我相信他們會非常興奮。」

《正義聯盟》導演版將在明年登陸HBO Max，據報電影暫時片長214分鐘。（官方圖片）

除此之外，Zack Snyder向粉絲表示不應期望《正義聯盟》導演版與DCEU的後期電影有連續性，皆因導演只為DCEU製作了《超人：鋼鐵英雄》及《蝙蝠俠對超人：正義曙光》等，這或意味著《水行俠》及《沙贊！神力集結》跟《正義聯盟》導演版沒有太多連繫：「現在它與DC電影世界分割，我認為這是一件好事。」正義聯盟在2017年上映，當時蝙蝠俠與神奇女俠試圖與閃電俠、水行俠及鋼骨結盟，以對抗即將對地球造成威脅的外星敵軍。

正義聯盟在2017年上映，但粉絲對此作的評價極差。（官方圖片）

+ 7 + 6 + 5

最後Zack Snyder亦談到新版《蝙蝠俠》，他表示非常期待新版《蝙蝠俠》：「我對此感到非常興奮，我認為Matt Reeves是一位非常不起的電影製作人，而羅拔柏迪臣則非常帥。」