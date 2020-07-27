《夜魔俠》男星炮轟Marvel漠視亞洲演員　高層施壓強迫編劇改劇本

在Marvel劇集《夜魔俠》（Daredevil）中飾演吉岡信的日裔加拿大男星Peter Shinkoda早前在網上發炮，稱遭一位Marvel電視高層削減了他及另外一位演員的戲份，原因是「沒有人理會」亞洲人。（nobody gives a shxt about Asian people）

Peter Shinkoda在Marvel劇集《夜魔俠》中飾演吉岡信。（《夜魔俠》劇照）

Peter Shinkoda在早前出席一個名為#SaveDaredevil的網上會議，他在席上指出前Marvel電視負責人兼劇集的執行監製Jeph Loeb向編輯室施壓，要求劇組刪走有關吉岡信及高夫人的背景故事。前者是由日裔加拿大男星Peter Shinkoda飾演；而後者則由香港女星何煒晴（Wai Ching Ho）飾演。

Peter Shinkoda早前炮轟一位Marvel電視高層忽視亞洲人。（Twitter 擷圖）

Peter Shinkoda稱：「我有點不願意這麼說，但是我要在此花點時間這樣做，因為我必須這樣做，我不再需要保護某些事情。」Peter Shinkoda續指出，原來《夜魔俠》執行監製Jeph Loeb曾向編輯室表示不要再花時間撰寫吉岡信及高夫人的故事，皆因沒有人會關心中國人和亞洲人，他還表示許多編劇及演員都可以作證：「在《幽靈刺客》三部曲中，Wesley Snipes在每集平均殺死200名亞洲人。沒有人理會（nobody gives a shxt），所以他們被迫放棄撰寫吉岡信及高夫人的劇情。」

香港女星何煒晴在Marvel電影宇宙中飾演高夫人。（《鐵拳俠》劇照）

Peter Shinkoda繼續開火，指編劇曾有計劃透過吉岡信前往美國的故事，以便讓他與高夫人聯手帶出Black Sky計畫：「所有的背景故事都被刪除了，而編劇曾告訴我他們很後悔，也不願意這樣做，他們很想把這故事放入劇本內，但他們被阻止，所以我要更改我的故事情節，並改動我的劇本。」

Peter Shinkoda指Jeph Loeb向編輯室施壓，要求刪走有關吉岡信及高夫人的背景故事。（影片擷圖）

其實這也不是Jeph Loeb第一次因「白人主義」而遭到聲討，Peter Shinkoda稱曾質疑為何白人男主角在《鐵拳俠》（Iron Fist）中學習武術及神秘的魔法，從而打擊罪惡：「我問Jeph Loeb為何在21世紀，Marvel仍然以『白人成為亞洲魔術大師』作為故事。」當時Jeph Loeb的回應是《鐵拳俠》的主角Danny Rand必須局外人。