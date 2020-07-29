盤點電影8大殺手過半係男神　陳冠希吳彥祖頹廢造型一樣靚仔

殺手電影從來都不是個會令人乏味的題材，當中的動作場面包括埋身肉搏或是遠距離攻擊皆是電影美學，而且香港都拍出不少令人印象深刻的殺手電影，今次一於來盤點一下8大香港電影殺手！

《旺角黑夜》的故事靈感取材自真人真事。（電影劇照）

《旺角黑夜》「烏鼠」林來福（吳彥祖）

吳彥祖扮演一名殺手，經同鄉介紹收取極高報酬專程來港殺死黑社會大佬，不過後來發現竟被同鄉出賣。在手無寸鐵之下，被人打到頭破血流，正被警方通緝時，雙方就在便利店門口撞到正，其實是個十分倒楣的殺手。

據知《旺角黑夜》的故事靈感來自爾冬陞的警察朋友，當時他們為尋找一名持槍男子而緊張了一整夜，終於在天亮時分在便利店門前碰到疑犯。故事中兩個黑社會幫派火拼同樣出自真人真事，就連戲中兩位「大哥」的名字九哥和添哥都是當事人。

有指陳冠希主演的《狗咬狗》是他拍戲以來的巔峰之作。（電影劇照）

《狗咬狗》鵬（陳冠希）

《狗咬狗》是陳冠希息影前的最後作品，為了配合戲中角色，一個瘋狗般的暴力殺手對白極少，即使有台詞亦不是太清楚，更多的是陳冠希憑自己的表情去演繹好角色，由於他靠殺人來換取糧食、酬勞，所以殺人對他來說根本毫無感覺，而他跟李璨琛廝殺式的搏鬥最顯得出瘋狗對瘋狗的嗜血性。

戲中的火雲邪神自命天下第一，因為冇對手才扮被困在黑房之中。（電影劇照）

《功夫》火雲邪神（梁小龍）

在周星馳的《功夫》中，梁小龍飾演號稱「終極殺人王」的火雲邪神，而他擁有一身絕世好武功，是高手之中的高高手，以速度有名，擅用蛤蟆功且徙手就可以捉住子彈，就連包租公同包租婆都唔夠佢打，相信大家都會記得一句︰「天下武功，無堅不破，唯快不破」。

火雲邪神單憑2隻手指就可以捉住子彈。（電影劇照）

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