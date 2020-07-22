地產仔｜廖子妤「魚哥」夠入屋　無悔當初拍裸戲：唔接就冇機會

近日不少電影演員加入TVB、ViuTV等電視台拍劇，而最近在《地產仔》都有不少電影出身的演員，包括廖子妤（Fish）、吳肇軒、胡子彤、余香凝、岑珈其等人，今次跟大家介紹出道已經8年的「魚哥」廖子妤！

廖子妤在劇中又型又man，今次收割不少女粉絲。（劇照）

有時聽到廖子妤講嘢時似乎有點口音，但其實因為她是馬來西亞籍，2012年才來港發展，2014年隨即憑電影《末日派對》提名香港電影金像獎最佳新演員，以及2017年憑電影《骨妹》入圍香港電影金像獎最佳女配角提名，而在第12屆大阪亞洲電影節中，更獲得傑出才能獎，的確是位唔惹少的演員。

廖子妤憑電影《骨妹》入圍香港電影金像獎最佳女配角提名。（電影劇照）

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入圍金像獎最佳女配角

事實上廖子妤入行以來給予自己極多的挑戰，先是在《骨妹》中扮演梁詠琪的年輕版，更憑此角獲得金像獎最佳女配角提名，得知消息後馬上開心到淚崩，不過對手都是十分有經驗的前輩，包括金燕玲、張雨綺和文詠姍（Janice Man），雖敗猶榮，而同戲的余香凝都有入圍最佳新演員。

第一部作品《末日派對》，已有裸露演出，可見Fish入行的決心。

初拍裸戲成個人好唔舒服

其實在廖子妤拍《骨妹》前，有兩套作品對她來說都是一大突破，2013年她拍攝《末日派對》初出道，首次登上大銀幕就跟對手關楚耀有不少對手戲，戲中她更拍攝了側身的全裸鏡頭，大大挑戰自己尺度，她曾在訪問中提及：「在拍攝日自己食唔落嘢，成個人都好唔舒服，更唔小心跌落攝影機路軌，令到臉、膊頭同大髀都瘀晒。」

《同班同學》以學生妹援交為題，有不少挑戰尺度的場面。（電影劇照）

不斷同自己講︰「唔接就冇機會喇！」

此後廖子妤拍《同班同學》比起《末日派對》更搏更豁出去，因為戲中有全裸的戲份，更要扮演一名援交學生妹，口交、性交、跟女生親吻都做齊，極大突破。

事後她在訪問中表示：「接拍《同班同學》前，不斷同自己講『唔接就冇機會喇。』就算唔想最後都係拍咗，包括全裸戲份。」但廖子妤對此表示其實都是個不錯的回憶，對於自己做過這樣一個決定而感到驕傲。