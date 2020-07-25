九五至尊｜羅莽自細習武精通螳螂　願演笑角：個個都好打就唔好睇

近日電視台翻播經典劇集《九五之尊》，當中羅莽在戲中扮演江華（李大蝦）的表叔，但一提起羅師父會記起他在慈善Show上表演「人肉鋼纜拉巴士」籌款、搽油扮吳剛師傅、外表跟議員梁美芬傻傻分不清、拍埋啲搞笑角色，但其實羅師父真人好打得之餘，更拍得住荷里活影星添！

近日翻播劇集《九五之尊》中都有羅莽的身影。（劇照）

羅師傅：「張檯真係好跣。」對白經典又搞笑。（電影劇照）

甘於低身做笑角

羅莽在《葉問》系列中扮演羅師傅，為香港武師之一，精通螳螂拳，不過角色搞笑，在圓桌比試中被葉問（甄子丹 飾）打倒，最後以一句「張檯真係好跣」打圓場。不過其實羅師傅都有講到，如果打戲入面個個都咁好打就唔好睇，願意屈就的羅師傅顯得出有大方的情操，不怕甘於低身做笑角。

其實羅師傅細細個已經好打得，13歲起受父親和李小龍「中國人唔係東亞病夫」的電影影響，開始習武生涯，加上年輕的羅莽住在人流複雜的城寨，學武是為了保護家人。而他先後學習洪拳、蔡李佛拳、南派東江朱家螳螂拳，更精通打大鼓、舞獅和舞麒麟。中學畢業後他一心想做武打明星，獲得邵逸夫親自提拔兼引薦給導演張徹。後來更加盟電影《少林寺》，成為第一期邵氏武術訓練班成員。

羅師傅憑《金童臂》揚威海外。（劇照）

《金臂童》紅到去美國有粉絲團

羅師傅年輕時拍攝《五毒》和《金臂童》都是經典，其中《金臂童》最受外國人歡迎，當時羅師傅可謂成功開拓美國市場，試過開粉絲見面會，全場粉絲一見到羅師傅現身即時起立拍手歡迎，粉絲更要付費30元美金（約$234港元）才有得合照加簽名。

羅師傅在美國當地更有個成立已逾20年的粉絲後援會，皆因都是看他在邵氏所拍的武打電影而成，他們更有心到，眾籌開拍《金臂童》續集，邀羅莽親自演出，認真揚威海外。

羅師傳喺外國相當受歡迎㗎，唔止男粉絲，連女粉絲都有。（網上圖片）

而早在2007年，羅師傅獲得美國Phillywood Entertainment 第一屆「國際武術影業終身成就獎」，更分別獲當年的賓夕凡尼亞州州長Ed Rendell以及費城市長 John F. Street頒發榮譽獎，而其實在獲獎前已分別有美國人邀請他去拍MV和教功夫，力證香港武術在外國的確非常有門路！