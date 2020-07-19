《葉問2》洪金寶享受拍群戲最緊要開心　「個人主義留返畀成龍」

香港電影《葉問2》由「宇宙最強」甄子丹、洪金寶、黃曉明及熊黛林領銜主演，第二集除請來大哥洪金寶演出，更參與設計動作場面，其中一幕圓桌大戰就成為經典，令人一睇再睇，非常緊湊。

洪金寶在《葉問2》中設計出廣為人知的「圓桌比試」。（電影劇照）

「為生活我可以忍，但侮辱中國武術就不得！」

洪金寶在戲中飾演洪拳宗師洪震南，是香港武館頂端的大人物，大哥大在戲中不時都有出手，在戲末戰到最後一幕，除留下令人感動的一幕，一句對白︰「為生活我可以忍，但侮辱中國武術就不得！」擲地有聲，成為系列金句之一。《葉問2》為洪金寶帶來了《第30屆香港電影金像獎》及《第47屆金馬獎》最佳動作設計的榮譽，當中的「圓桌比試」一定最為人所熟悉。

洪金寶為自己和和《葉問2》帶來了兩個最佳動作設計獎項。（影片擷圖）

較早前，洪金寶接受香港演藝人協會「傳承‧前輩訪問」，他講到自己14歲初入行經歷，自言自己小時候冇思想，師父叫做咩就做咩，直至拍完首日戲份，對電影大感興趣，做龍虎武師只是做小兵小卒，得個衝字。後來公公退休，自己跟嘉禾簽約，月薪只得$1500。「半個月去出一次糧，自己一毫子都冇收，成份糧都會畀晒屋企人。」洪金寶說。

這全因一直受到師父教導的5個字而銘記於心︰「天、地、君、親、師。對上天、下地、皇帝、家人、師父都要有尊敬，這亦是自己的座右銘和做人宗旨。」

洪金寶覺得做人最重要開心，觀眾睇喜劇時會開心笑，其實不是不想拍悲劇，但覺得觀眾喊住行出戲院好慘，平時生活都已經有好多事要喊，入場睇戲應該要享受歡樂，以及忘記當時的唔開心和痛苦。（影片擷圖）

洪金寶自言最辛苦拍李小龍的《死亡遊戲》，當時一班人為了電影能如期聖誕節上映，日以繼夜拍足15日，靠提神飲料來剪片「直頭拍到眼都腫似生瘡一樣，但不覺得自己好痛苦、辛苦，係責任感來推動自己要做到最好。」洪金寶說。（電影劇照）

「個人主義留番畀成龍」

講到動作場面，洪金寶自言喜歡拍群戲多，大家開開心心，熱熱鬧鬧。「個人（主義）留番畀成龍，成龍永遠都係英雄，我就鍾意一班人，每個人有自己的性格，喜歡不同的人物，（武打）的精神就是這樣。」

大哥大在訪問中更反問一句︰「全東南亞有甚麼電影可以代表到香港？」他給出了不容置疑的答案—動作電影，但同時他亦心痛動作電影向來被看低一線︰「動作電影不被視為一種藝術，文藝片才被視為藝術，動作片可以收3,000萬，文藝片收30萬，但文藝片會攞獎，當年甚至沒有最佳動作指導獎，所以我戥動作片演員好心蹹。」所以一部《葉問2》令洪金寶大哥大連奪兩大獎，的確贏回一份尊重。

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