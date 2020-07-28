湯賀蘭首貼女友相即吸400萬讚好　感情發展瞬速見晒家長

「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）一直熱愛玩社交網站，最近他就首次曬出正印女友Nadia Parkes的相片，瞬間吸超過480萬個讚好，但同時令一眾粉絲表示心碎。

「蜘蛛俠」湯賀蘭首次貼出正印女友寫真，粉絲的心都碎了。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

現年24歲的湯賀蘭早前被爆出與青梅竹馬Olivia Bolton分手，9個月戀情告終，之後戀上Nadia Parkes，更被指因為居家隔離而火速同居。

今次湯賀蘭就親自曬恩愛，突然在IG貼出一張戴口罩的索女照片，引起粉絲轟動。

而湯賀蘭的女友Nadia Parkes也隨即在自己IG貼出另外幾張，從另一角度拍下的靚相，相信粉絲都感受到他們有幾甜蜜。

新女友Nadia Parkes是新一代矚目女星，據知二人在3月起都低調交往，二人拍拖3個月已經同居，有知情人士指湯賀蘭很快就將女友介紹給朋友家人認識，對這次戀情相當認真。

+ 6 + 5 + 4

Nadia是新一代矚目女星。（imdb圖片）

Nadia Parkes曾拍過人氣劇集《異世奇人》（Doctor Who）和《The Spanish Princess》等，更與《權力遊戲》（Game of Thrones）英國女星Sophie Turner非常老友，有指Sophie Turner更是這段戀情的媒人。