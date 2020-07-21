TENET天能｜映期無限期押後　改以全新方式發行中國有得睇先？

由基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的《TENET天能》（Tenet）由開拍至今一直備受關注，電影原定7月中上映，可惜因受COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情影響，電影發行商華納兄弟在香港時間凌晨宣布電影第三度延期，唯今次官方並沒有公布電影最新映期。除此之外，華納證實由溫子仁負責撰寫劇本兼監製的《詭屋驚凶實錄3》（The Conjuring: The Devil Made Me Do It）也宣布延期上映。

由John David Washington主演的《TENET天能》將第三度延期上映。（《TENET天能》劇照）

據外國傳媒《Variety》報導，由於全球疫情仍然嚴峻，導致戲院重新開業無期，首當其衝必然是荷里活電影。華納兄弟主席Toby Emmerich在香港時間凌晨發聲明，指《TENET天能》第三度延期，並指出電影將以「非傳統方式」發行：「我們會盡快公布導演路蘭讓人期待的原創電影《TENET天能》在2020年的最新映期。」Toby Emmerich又稱華納兄弟的目標一直是確保電影能取得最大成功，並為戲院在安全情況下重新開業提供援助。

由基斯杜化路蘭（左）執導的《TENET天能》無限延遲上映。（IMDb 圖片）

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該聲明續指出：「《TENET天能》將不會以傳統發行方式，我們即將推出的營銷及發行計畫將反映這一點。」至於「不會以傳統發行方式」的意思？據外媒《The Hollywood Reporter》估計，電影或有可能是跳過美國發行，並會在海外安全及恢復正常生活的地方率先上映，當中包括中國、南韓及日本。可是早前已指中國戲院暫不會上映《TENET天能》，皆因電影的片長過長，違反當地戲院復業指引。

《沙丘瀚戰》的美國上映日期仍然沒有改變。（《沙丘瀚戰》劇照）

另外，華納兄弟同時宣布原定在美國時間9月11日上映的《詭屋驚凶實錄3》延期至明年6月4日上映。預計在當地時間10月2日上映的DC電影《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）以及預計在當地時間12月18日上映的《沙丘瀚戰》（Dune）目前尚未受到影響。

DC電影《神奇女俠1984》的映期暫未受到影響。（《神奇女俠1984》劇照）