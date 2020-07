TENET天能｜映期無限期押後　改以全新方式發行中國有得睇先？

由基斯杜化路蘭(Christopher Nolan)執導的《TENET天能》(Tenet)由開拍至今一直備受關注,電影原定7月中上映,可惜因受COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情影響,電影發行商華納兄弟在香港時間凌晨宣布電影第三度延期,唯今次官方並沒有公布電影最新映期。除此之外,華納證實由溫子仁負責撰寫劇本兼監製的《詭屋驚凶實錄3》(The Conjuring: The Devil Made Me Do It)也宣布延期上映。