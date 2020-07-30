【TENET天能】美國進行秘密試映會　獲極好評價：偉大的電影！

由基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的《TENET天能》因受COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情影響而要三度改期。據外媒《Deadline》早前報導，電影將提早在70個國家及地區搶先美國上映。然而近日外國有報指出，美國有群眾已經觀看電影，並釋出首波電影評價，究竟是甚麼群體可以獲此特權呢？

有外媒早前報導，將有70個國家及地區搶先美國上映由基斯杜化路蘭（左）執導的《TENET天能》。（IMDb 圖片）

據外媒《Deadline》報導，其實獲此特權優先觀看《TENET天能》的是IMAX Corporation的行政總裁及其部份員工。皆因導演與Imax在《TENET天能》上密切合作，所以Imax內部的員工早已在Imax影院看過《TENET天能》，而IMAX Corporation行政總裁Richard Gelfond也證實了這消息。Rich Gelfond更表示《TENET天能》不僅是一部很棒的電影，而且是一部要在戲院放映的偉大作品。

由John David Washington主演的《TENET天能》第三度延期上映，如今有70個國地及地區已定檔下月尾上映。（《TENET天能》劇照）

據Richard Gelfond稱：「部份為電影後製的Imax員工參與了這次私人放映活動，而他們的反應是『我的天，可以在戲院看是多麼的棒』。《TENET天能》是一部拍攝精美及製作華麗的精彩電影。」Richard Gelfond最後還指出這不只他一個人這樣覺得：「這不只一個人或一個年齡層這樣說，我的員工也這樣對我說。」看來《TENET天能》或有能力挑戰《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）的全球最賣座電影寶座。