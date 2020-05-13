【天能TENET】米高堅拍完都唔明？　劇組出書揭秘幫影迷率先補課

由基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的《天能TENET》（Tenet），由籌備至準備上映，流出的資料都甚少，而電影的前導預告及首條預告故弄玄虛，不少影迷在觀看後都相信，電影的燒腦程度遠超《凶心人》（Memento）或《星際啟示錄》（Interstellar），甚至是《潛行凶間》（Inception）。

《天能TENET》的前導預告多聚焦在John David Washington。（《天能TENET》劇照）

自去年1月，華納宣布開拍《天能TENET》，並定檔今年7月上映後，一直備受影迷關注。兩個月後，外國傳媒《Variety》率先報導，電影由John David Washington、羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）及Elizabeth Debicki主演。之後關於電影的消息就甚少流出，保密功夫做到滴水不漏。直到去年5月，官方把基斯杜化路蘭的新作命名為《Tenet》。三個月後，官方公開首張動態海報，戲名不停旋轉着，而背景黑白色互換。當時已經有粉絲猜測電影與《潛行凶間》有關。

外界估計，《天能TENET》的故事比《潛行凶間》還要複雜。（《潛行凶間》劇照）

可是，身為路蘭固定班底的米高堅（Michael Caine）在今年3月曾表示，他對於電影的故事都不太了解，只知道「路蘭拍攝非常保密，只安排我參加一天的拍攝，而劇本上只有與我角色相關的部份」。可是，《天能TENET》的幕後製作書籍近日在網上開售，從書本簡介可以了解到電影的主題。該本幕後製作書名為《The Secrets of Tenet: Inside Christopher Nolan’s Quantum Cold War》，書本證實電影將以「量子冷戰」為主題。除了「量子冷戰」外，書本描述電影是一部「高概念間諜懸疑驚慄片」及「錯綜複雜」，而書本亦證實電影涉及「時間扭曲」，故事將涉及過去和未來「電影保證會圍繞在未來的想像…也許是過去」，讓外媒估計《天能TENET》比《潛行凶間》還要複雜。

米高堅（中）是基斯杜化路蘭（左）的固定班底。（IMDb 圖片）

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其實官方除了公布一條正式預告外，還曾在《星球大戰：天行者崛起》播映前，安插了一條長六分鐘的限定影片，不過有指該影片沒有公開太多故事情節，保密程度堪稱是華納兄弟有史以來最嚴密。據外國傳媒《Screen Rant》分析，《天能TENET》可能是主角回到過去防止這場核戰，這場核戰或已經結束，故主角需要由未來回到過去，去阻止核戰再次發生。如今，電影竟藉由電影幕後書籍，去公開電影部分故事細節，確實讓影迷相當意外。

據《Variety》報導，《天能TENET》單在製作費上，基斯杜化路蘭已經豪花了華納兄弟超過2億美元，更橫跨丹麥、愛沙尼亞、印度、意大利、挪威、英國及美國等7個國家拍攝，是導演至今成本最高電影。