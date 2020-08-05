「鷹眼」謝洛美維納又出事　遭前妻踢爆違宵禁令開「兒童營」派對

尊尼特普（Johnny Depp）控告英國報章《太陽報》誹謗的案件早前開審，其前妻《水行俠》（Aquaman）女星安芭赫德（Amber Heard）都獲傳召作供。兩人再度對簿公堂，力數對方的不是；另一邊廂，在Marvel電影宇宙中飾演鷹眼的謝洛美維納（Jeremy Renner），他與前妻Sonni Pacheco的官司仍未結束，後者早前向法庭供稱，前者違反政府宵禁令的安排，在家舉行派對，並對7歲女兒Ava的生死置之不理。

尊尼特普與安芭赫德的官司較為轟動外，還有「鷹眼」謝洛美維納與前妻Sonni Pacheco的官司。（Getty Images）

據英國報章《每日郵報》（Daily Mail）報導，「鷹眼」謝洛美維納在上月3日邀請一群「迷人少女」到其位於內華達州雷諾市的豪宅舉行狂歡派對。謝洛美維納的前妻Sonni Pacheco從匿名的Instagram帳號上得悉此事。該匿名帳號向Sonni Pacheco稱「他是個偽君子，他這樣做會危害Ava的健康，因為這些女子的健康狀況成疑，在去這派對前已經參加過不同聚會。我認為這事已失去控制，你應該要知道發生什麼事！」

謝洛美維納在去年被前妻踢爆在家開性愛派對。（Getty Images）

該帳號特別提到謝洛美維納的一則貼文擷圖，他當時稱：「祝大家週末愉快！我要再舉辦兒童營（kid camp）！你的計劃是什麼？」至於這「兒童營」，實際上是邀請了一群20歲以上少女的派對，參加者還穿上一件印有「Camp Renner」的衫，其中一個被認出的是27歲的Kimia Hangafarin，她是洛杉磯一間科技公司的企業家。

謝洛美維納在去年被前妻踢爆在家開性愛派對，今次又開「兒童營」派對。（網上圖片）

於是Sonni Pacheco立即向法庭遞交文件，指控謝洛美維納在宵禁令期間與女兒Ava仍然外出，還前往雷諾市的豪宅，這讓女兒Ava「處於危險之中」，遂要求他進行新型冠狀病毒測試。Sonni Pacheco指出，謝洛美維納從沒有預先通知女兒Ava的去向，這違反當初法庭的判決。

鷹眼在電影中是愛護妻子的角色，可惜飾演鷹眼的謝洛美維納在現實中不是這種人。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

該法庭文件又提到，除了謝洛美維納在豪宅舉行狂歡派對及在場人士沒有戴口罩而危害女兒Ava的安全外，Sonni Pacheco還向法庭提交聲明，指謝洛美維納未能提交藥物測試的報告。皆因謝洛美維納被控在照顧女兒期間濫用藥物及酗酒，而他也同意接受藥物測試，相信這大大打擊他對女兒Ava的撫養權官司。

謝洛美維納透過律師否認前妻Sonni Pacheco任何對他不當行為的指控。（Getty Images）

謝洛美維納透過律師否認任何不當行為的指控，並聲稱他一位既安全又充滿愛心的父親：「當時Ava並不在雷諾市的豪宅，Sonni Pacheco一直利用兒童監護權的案件作為手段，從而向當事人獲得更多金錢。」

「鷹眼」Jeremy Renner又出事，未知會否影響他的個人劇集呢？（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

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在之前的審訊，Sonni Pacheco指謝洛美維納曾經用槍指向女兒房間，並作狀開槍，之後他把槍放進自己嘴裡，還威脅要自殺。另外，謝洛美維納又在Ava在家的時候，他帶三名女友人來開毒品派對，而這三名曾參與謝洛美維納派對的女子力撐前妻言論。