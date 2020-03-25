新冠肺炎｜「鷹眼」謝洛美維納呻冇工開　申請4折支付囡囡贍養費

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新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）影響，Marvel Studios決定暫停一切拍攝，《黑寡婦》（Black Widow）無限期延後上映，梁朝偉有份拍攝的《上氣》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）暫停拍攝，就連Marvel影集《The Falcon and The Winter Soldier》等都要改劇本再等補拍，而早前講到謝洛美維納Jeremy Renner個人劇集《Hawkeye》的製作將無限延期，令到「鷹眼」都忍不住直言資金出現困難！

「鷹眼」謝洛美維納表示自己拍攝完《復仇者聯盟》第3、4集後，因新冠肺炎影響，打亂了他在工作上的安排。（電影劇照）

事實上謝洛美維納憑《復仇者聯盟》「鷹眼」一角全球爆紅，但就在2014年跟前妻Sonni Pacheco鬧離婚，兩人不斷就贍養費和囡囡的監護權問題等等對簿公堂。

加上現時新冠肺炎肆虐，令到多套電影停拍，就算拍好的電影亦未完成後製，即使是準備上映的電影都因戲院關閉問題未能上映。謝洛美維納近日都表示自己在資金上有困難，要求降低贍養費的金額。

Kevin Feige在去年的聖地牙哥國際漫畫節上宣布將籌備鷹眼個人劇《Hawkeye》。（Getty Images）

根據外媒報導，謝洛美維納於以新冠肺炎大流行，荷里活停工為由，向洛杉磯法院提出向前妻支付較少贍養費，因為完成《復仇者聯盟》第3、4集的拍攝後，工作上會減少，大多數的製作或要到年底才能恢復，部分甚至會取消或推遲，又指出自己明白到2020年對他來說將會很糟糕。

Sonni Pacheco跟謝洛美維納因囡囡的撫養權問題，多次對簿公堂。（Sonni Pacheco IG）

由此謝洛美維納希望由目前每個月支付$30,000美元（約$233,400港元），可以有所下調，他提出$11,000美元（約$85,580港元）是Sonni Pacheco的合理要求。文案中他更指出Sonni Pacheco使用贍養費不當，大多數都不是用在女兒身上，而是用作自己享受生活的開支以及作為法庭上爭取監護權的資金，律師也認為支付再多的錢也滿足不了Sonni Pacheco的需求，認為自己提出的金額已經足夠囡囡使用。

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