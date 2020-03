新冠肺炎｜「鷹眼」謝洛美維納呻冇工開　申請4折支付囡囡贍養費

新冠肺炎(俗稱武漢肺炎)影響,Marvel Studios決定暫停一切拍攝,《黑寡婦》(Black Widow)無限期延後上映,梁朝偉有份拍攝的《上氣》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)暫停拍攝,就連Marvel影集《The Falcon and The Winter Soldier》等都要改劇本再等補拍,而早前講到謝洛美維納Jeremy Renner個人劇集《Hawkeye》的製作將無限延期,令到「鷹眼」都忍不住直言資金出現困難!