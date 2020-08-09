【多圖】法國女模特兒同荷里活女星美瑾霍絲撞樣　獲成人片商青睞

法國女模特兒Aurore Pariente因經常遭別人誤認為是美國著名女星美瑾霍絲（Megan Fox），於是她透過紋身去解決這誤會。雖然如此，但她表示有成人片商看中她似美瑾霍絲這賣點，出價一百萬美元（約775萬港元）力邀她在成人電影中扮演美瑾霍絲。

美瑾霍絲因參演《變形金剛》而成名。（《變形金剛》劇照）

居住在法國的女模特兒Aurore Pariente被認為與荷里活女星美瑾霍絲撞樣，於是她希望透過紋身去改變別人的想法。然而似乎問題並沒有得到妥善解決，她早前表示有成人片商向她報價一百萬美元，力邀她在色情電影中飾演美瑾霍絲。對此她表示非常失望：「我希望透過紋身變得與她（美瑾霍絲）不一樣，但別人總喜歡把我和美瑾霍絲作比較。」

美瑾霍絲曾被英國男士雜誌《男人幫》選為2008及2009年度「百大性感美女」第一名。（《變形金剛：狂派再起》劇照）

Aurore Pariente續表示：「我收到了他們一百萬美元的報價，要求我在成人電影中扮演美瑾霍絲，當然我拒絕了，他們應重新審視他們的幻想。」Aurore Pariente在其社交平台Instagram上擁有超過150萬粉絲，而她一直希望竭盡全力讓自己變得「與眾不同」。

其實不少人都認為Aurore Pariente的樣貌並非與美瑾霍絲非常相似。（Getty Images / Aurore Pariente Instagram 圖片）

其實Aurore Pariente曾不只一次解釋為何其身體有如此多紋身：「在我剛開始工作，我總是被認為長得很像美瑾霍絲，但我不喜歡那樣。所以我開始紋身，讓自己感到與眾不同。至今我無法說出有多少紋身，因為它們是相連，每一幅圖都互相有連繫。」她總共花了兩年時間及約30萬美元。最後，她表示曾考慮過把紋身移除，但隨著時間流逝，她覺得這樣更覺自由：「我已經習慣了。」

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